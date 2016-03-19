Беларусь 19 марта присоединится к международной экологической акции «Час Земли»

Новости Беларуси. Беларусь 19 марта присоединится к масштабной международной экологической акции «Час Земли». В этом году она охватит более 7 тысяч городов. На час погаснут все знаменитые здания мира.

Наша страна участвует в «Часе земли» уже восьмой раз. Суть инициативы состоит в том, чтобы на один час с 20.30 до 21.30 отказаться от использования электричества, отключив свет и ненужные электроприборы дома или в офисе.

В Минске на один час погаснет подсветка проспектов Независимости и Победителей, огни Национальной библиотеки, подсветка на зданиях торговых центров, университетов и кафе.

К слову, в прошлом году за один «Час Земли» белорусы сэкономили 100 тысяч киловатт энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.