Прямой эфир

Беларусь 19 марта присоединится к международной экологической акции «Час Земли»

19 марта 2016 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь 19 марта присоединится к масштабной международной экологической акции «Час Земли». В этом году она охватит более 7 тысяч городов. На час погаснут все знаменитые здания мира.

Наша страна участвует в «Часе земли» уже восьмой раз. Суть инициативы  состоит в том, чтобы на один час с 20.30 до 21.30 отказаться от использования электричества, отключив свет и ненужные электроприборы дома или в офисе.

В Минске на один час погаснет подсветка проспектов Независимости и Победителей, огни Национальной библиотеки, подсветка на зданиях торговых центров, университетов и кафе.

К слову, в прошлом году за один «Час Земли» белорусы сэкономили 100 тысяч киловатт энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Экология # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни минчан приводят в порядок столицу после зимы, несмотря на морозную погоду
19 марта 2016 11:11

Сотни минчан приводят в порядок столицу после зимы, несмотря на морозную погоду

Дмитрий Рябов: Весенняя погода в Минск придет только в начале апреля
18 марта 2016 18:42

Дмитрий Рябов: Весенняя погода в Минск придет только в начале апреля

«Час земли»: Минск присоединится к международной экологической акции 19 марта
18 марта 2016 18:29

«Час земли»: Минск присоединится к международной экологической акции 19 марта