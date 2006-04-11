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11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля 2006 11:32
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Это решение было принято Организацией объединенных наций. Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд и много других мест на карте Европы были превращены в орудия массового физического уничтожения людей во время Второй мировой войны.В начале войны, согласно гитлеровским планам "молниеносной" войны, предполагалось уничтожить 75% белорусов. Всего же на территории Беларуси, по данным Чрезвычайной государственной комиссии созданной в 1944 году, насчитывалось более 260 концлагерей. Самые большие находились в Минске - в районе Немиги и в Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В таких местах было уничтожено свыше одного миллиона четырехсот тысяч человек.
# общество # Фашизм

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