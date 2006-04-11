Прямой эфир

В ГАИ открыта бесплатная телефонная линия связи

11 апреля 2006 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, пресечения грубых нарушений правил дорожного движения и правонарушений в сфере автомобильного транспорта в Госавтоинспекции открыта бесплатная линия связи GSM-022.По ней можно сообщать информацию о водителях, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или без права на управление, о нетрезвых пешеходах на проезжей части, о фактах, которые помогут предупредить ДТП и преступления.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 апреля 2006 11:30

Республиканские предметные олимпиады прошли успешно!

11 апреля 2006 11:27

Мингорисполком подвел статистику обращений минчан

11 апреля 2006 11:20

В белорусских больницах появилось японское медицинское оборудование