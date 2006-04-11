Мингорисполком подвел статистику обращений минчан

Число обращений жителей столицы в городскую администрацию в первом квартале этого года возросло на 40%, а в районные - на 22%.Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Cамые актуальные для минчан вопросы - строительство, землепользование и жилищная политика. На втором месте - проблемы жилищно-коммунальной сферы. Относительно немного вопросов и заявлений поступило по проблемам трудоустройства и соцзащиты, работе организаций негосударственной формы собственности, кредитованию и субсидированию, прописке и соблюдению законности и правопорядка. И совсем немного обращений касалось сферы здравоохранения, культуры и спорта.