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Мингорисполком подвел статистику обращений минчан

11 апреля 2006 11:27
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Число обращений жителей столицы в городскую администрацию в первом квартале этого года возросло на 40%, а в районные - на 22%.Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Cамые актуальные для минчан вопросы - строительство, землепользование и жилищная политика. На втором месте - проблемы жилищно-коммунальной сферы. Относительно немного вопросов и заявлений поступило по проблемам трудоустройства и соцзащиты, работе организаций негосударственной формы собственности, кредитованию и субсидированию, прописке и соблюдению законности и правопорядка. И совсем немного обращений касалось сферы здравоохранения, культуры и спорта.
# общество

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