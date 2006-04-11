Прямой эфир

Республиканские предметные олимпиады прошли успешно!

11 апреля 2006 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По итогам республиканских предметных олимпиад 50 минских школьников практически обеспечили себе место в вузах.Прошедшие в республике финалы предметных олимпиад принесли в интеллектуальную копилку Минска 137 победных дипломов, в том числе 38 - первой степени. В прошлом году общее число дипломов юных минчан составляло 117 победных дипломов. По результатам текущего года Минск лидирует среди регионов республики. Среди столичных учреждений образования самых высоких результатов на республиканских предметных олимпиадах достигли учащиеся средней школы № 51.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 апреля 2006 11:27

Мингорисполком подвел статистику обращений минчан

11 апреля 2006 11:20

В белорусских больницах появилось японское медицинское оборудование

11 апреля 2006 08:09

У автомобилей такси будет новый внешний вид