Республиканские предметные олимпиады прошли успешно!

По итогам республиканских предметных олимпиад 50 минских школьников практически обеспечили себе место в вузах.Прошедшие в республике финалы предметных олимпиад принесли в интеллектуальную копилку Минска 137 победных дипломов, в том числе 38 - первой степени. В прошлом году общее число дипломов юных минчан составляло 117 победных дипломов. По результатам текущего года Минск лидирует среди регионов республики. Среди столичных учреждений образования самых высоких результатов на республиканских предметных олимпиадах достигли учащиеся средней школы № 51.