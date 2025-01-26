100-летняя жительница Воложина приняла участие в выборах Президента Беларуси

Активно в выборах Президента Беларуси участвуют избиратели в почтенном возрасте. Так, в Воложине в числе первых, кто отдал свой голос, – 100-летняя жительница города, ветеран Великой Отечественной войны Мария Петровна Шарапова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По состоянию здоровья она не смогла прийти лично на участок. Поэтому проголосовала на дому. Мария Петровна во время войны трудилась за станком на заводе по производству снарядов, обеспечивая фронт боеприпасами. А в мирное время свою жизнь посвятила сельскому хозяйству.

Мария Петровна как никто другой знает цену мира. Сейчас у ветерана большая семья: 6 внуков и 13 правнуков. Несмотря на возраст, Мария Шарапова – активистка. Всегда принимает участие в важных для страны мероприятиях. И в этот раз не осталась в стороне. На память о важном событии долгожительнице вручили подарок.

Мария Шарапова, ветеран Великой Отечественной войны:

Чтобы мирное небо было на всей Земле, чтобы все страны жили в дружбе и чтобы все были счастливы. Все учились, работали в мирной и счастливой Беларуси.