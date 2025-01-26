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100-летняя жительница Воложина приняла участие в выборах Президента Беларуси

26 января 2025 14:37
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Активно в выборах Президента Беларуси участвуют избиратели в почтенном возрасте. Так, в Воложине в числе первых, кто отдал свой голос, – 100-летняя жительница города, ветеран Великой Отечественной войны Мария Петровна Шарапова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100-летняя жительница Воложина приняла участие в выборах Президента Беларуси-2

По состоянию здоровья она не смогла прийти лично на участок. Поэтому проголосовала на дому. Мария Петровна во время войны трудилась за станком на заводе по производству снарядов, обеспечивая фронт боеприпасами. А в мирное время свою жизнь посвятила сельскому хозяйству.

Мария Петровна как никто другой знает цену мира. Сейчас у ветерана большая семья: 6 внуков и 13 правнуков. Несмотря на возраст, Мария Шарапова – активистка. Всегда принимает участие в важных для страны мероприятиях. И в этот раз не осталась в стороне. На память о важном событии долгожительнице вручили подарок.

Мария Шарапова, ветеран Великой Отечественной войны:
Чтобы мирное небо было на всей Земле, чтобы все страны жили в дружбе и чтобы все были счастливы. Все учились, работали в мирной и счастливой Беларуси.

100-летняя жительница Воложина приняла участие в выборах Президента Беларуси-4

Людмила Турская:
Надо, чтобы наше будущее поколение знало о том, что происходило, чтобы знали подвиг своих предков. За мир, за стабильность.

100-летняя жительница Воложина приняла участие в выборах Президента Беларуси-6

Светлана Мучинская, заместитель председателя участковой избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси Октябрьского участка для голосования № 3 Воложина:
На наш избирательный участок поступило 150 заявок о голосовании на дому. Поэтому сегодня наши члены избирательной комиссии разъехались по заявкам.

Голосование на дому – удобная опция для избирателей, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут прийти на участок. С просьбой организовать голосование по месту нахождения можно обратиться в участковую комиссию до 18 часов.

# Выборы в Беларуси # Великая Отечественная война # ветераны

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