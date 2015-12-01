10 самолетов МиГ-29 после модернизации вновь заступили на боевое дежурство

Новости Беларуси. 1 декабря личный состав 61-й авиационной базы в Барановичах принимал пополнение. На боевое дежурство заступили 10 модернизированных самолетов МиГ-29. Примечательно то, что вся их новая начинка впервые дело рук белорусских конструкторов. Символично и то, что прием техники совпал с началом в ВВС и войсках ПВО нового учебного года. Поэтому военная авиация тут же приступила к полетам.

Владимир Ляпунов осматривает МИГ-29. Летает на этом типе самолетов авиатор не первый год. И перед тем, как отправиться в небо уже на обновленном истребителе, — делится первыми впечатлениями.

Владимир Ляпунов, командир авиационного звена 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Самолет после ремонта, естественно, получает второе дыхание, новую жизнь.

А этот жест напутствия отражает общее волнение. Несколько минут на то, чтобы проверить работы всех систем. И истребители в паре идут на взлет.

Отечественные специалисты не задавались целью создать новый самолет. Технические характеристики МиГа могут дать фору истребителям последнего поколения. Ставку делали на доработку узлов и механизмов, которые должны восстановить ресурс техники, а также повысить уровень подготовки летного состава.

Борис Будаев, заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы ожидаем, что 2015-2016 год в подготовке летчиков станет переломным. И основная задача будет достигнута — летчик любого типа авиации будет готов к выполнению самых сложных задач.

Максим Слиж, СТВ:

Отечественные конструкторы не только провели капитальный ремонт техники, что называется, перебрав каждый винтик своими руками, но и значительно ее модернизировали. Сейчас на МиГ-29 установлена система наблюдения за полетом. Ранее на боевых машинах такого класса она не применялась.

А это означает, что летчик после полета может проанализировать свои действия уже в спокойном обстановке на земле. Этот аспект крайне важен в подготовке. Но на достигнутом останавливаться не станут. И в планах на будущий год...

Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

У нас предусмотрен и в 2016, и в 2017 году капитальный ремонт и учебно-боевых самолетов. Мы сейчас завершаем ремонт учебных самолетов Л-39. заключен контракт на покупку очередных четырех учебно-боевых самолетов Як-130.

Многоцелевой истребитель в белорусской авиации — техника легендарная. Летчики установили на нем 15 мировых рекордов. В скорости полета по замкнутому маршруту и скороподъемности. МиГ же модернизированный должен стать основным «учебником» для молодых авиаторов с заделом на очередное достижение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.