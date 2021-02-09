10-балльные пробки. Снегопад парализовал движение в Минске

Новости Беларуси. 10-балльные пробки и, как следствие, транспортный коллапс. Движение в Минске утром 9 февраля было буквально парализовано. Максимальная скорость, с которой автотранспорт мог передвигаться по магистралям, не превышала 40 км/час, а местами и ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые автомобилисты не справляются со сложными дорожными условиями, из-за чего происходят ДТП. В результате утром в Минске зафиксирован самый высокий уровень загруженности трафика. В Госавтоинспекции уточнили, что водителям с учетом прогноза лучше не садиться за руль. Сейчас снежные облака перемещаются от центра на восток Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за метели и сильного ветра.