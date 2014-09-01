1 сентября в Минском Свято-Духовом соборе молились об успехах школьников и студентов в новом учебном году

Новости Беларуси. Об успехах школьников и студентов в новом учебном году 1 сентября молились в главном православном храме страны — Минском Свято-Духовом соборе. Здесь собрались более 2 тысяч учащихся и преподавателей учебных заведений Минска. Больше всего из Белгосуниверситета. Кстати, традиция первосентябрьского молебна почти 10 лет назад зародилась именно в этом учебном заведении.

Александр Шимбалев, руководитель отдела образования Минской епархии:

Этот молебен как благословение Божие на учебу, на познание. В день 1 сентября, который по церковной традиции считается днем творения. Господь сотворил этот прекрасный гармоничный мир. Человек, созданный по образу Божию, всю жизнь познает.

Карина Кущенко, первокурсница:

Когда человек приходит на молебен, он молится не только за учебу, он молится за то, чтобы весь год прошел для него достойно, чтобы он достойно перенес все трудности на своем пути.