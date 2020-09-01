Прямой эфир

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

01 сентября 2020 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С началом нового учебного года! Образовательный марафон начнут более миллиона учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки-1

Первый раз в первый класс идут 114 тысяч малышей. Открываются 1 сентября сразу три новые школы – в Минске, Витебске и Копище Минского района. К старту учебные объекты готовились, во многих прошел ремонт.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки-4

Так, после масштабной реконструкции новоселье справит Литвиновичская средняя школа. Этого события в самом большом агрогородке Кормянского района ждали четыре года. На месте старой школы строители возвели новый современный объект.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки-7

Иван Игнатенко, директор Литвиновичской средней школы:
Сегодня огромный день. Большой это не те слова, которыми можно выразить всю радость и значимость данного события. Потому что четыре года (с 2016 года) школа была выведена из эксплуатации, само здание. И четыре года мы вынуждены были ездить в соседнюю деревню. Конечно же, для 130 учащихся это знаковое событие, не только для детей, но и для педагогов, а также для родителей и всех жителей нашей деревни.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки-10

Торжественные линейки преимущественно проходят сегодня для первых и выпускных классов. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

# Школы в Беларуси # общество # Иван Игнатенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C
01 сентября 2020 06:23

Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»
31 августа 2020 19:55

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?
31 августа 2020 19:41

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?