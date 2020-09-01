1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

Иван Игнатенко, директор Литвиновичской средней школы:

Сегодня огромный день. Большой – это не те слова, которыми можно выразить всю радость и значимость данного события. Потому что четыре года (с 2016 года) школа была выведена из эксплуатации, само здание. И четыре года мы вынуждены были ездить в соседнюю деревню. Конечно же, для 130 учащихся это знаковое событие, не только для детей, но и для педагогов, а также для родителей и всех жителей нашей деревни.