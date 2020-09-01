1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

Новости Беларуси. С началом нового учебного года! Образовательный марафон начнут более миллиона учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С началом нового учебного года! Образовательный марафон начнут более миллиона учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый раз в первый класс идут 114 тысяч малышей. Открываются 1 сентября сразу три новые школы – в Минске, Витебске и Копище Минского района. К старту учебные объекты готовились, во многих прошел ремонт.
Так, после масштабной реконструкции новоселье справит Литвиновичская средняя школа. Этого события в самом большом агрогородке Кормянского района ждали четыре года. На месте старой школы строители возвели новый современный объект.
Иван Игнатенко, директор Литвиновичской средней школы:
Сегодня огромный день. Большой – это не те слова, которыми можно выразить всю радость и значимость данного события. Потому что четыре года (с 2016 года) школа была выведена из эксплуатации, само здание. И четыре года мы вынуждены были ездить в соседнюю деревню. Конечно же, для 130 учащихся это знаковое событие, не только для детей, но и для педагогов, а также для родителей и всех жителей нашей деревни.
Торжественные линейки преимущественно проходят сегодня для первых и выпускных классов. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.