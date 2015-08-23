1 сентября: что предлагают отечественные производители к школьному сезону?

Новости Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ решила проверить, в какую же сумму обойдется комплект всего необходимого для школьника, придется ли экономить родителям и не останутся ли обделенными к первому сентября ребята в детских домах?

Ассоль Сливец — фристайлистка, а ныне многодетная мама думала, что к 1 сентября рекорд в беге установит. По магазинам. Как её родители в её школьные годы, советские. А теперь вот сама старшего в первый класс поведёт. Коренная минчанка помнит, как в 90-ые за одеждой и тетрадками все ехали в пару универмагов в центре.

Ассоль Сливец, серебряный призер чемпионата мира по фристайлу (2007):

Я с ужасом думала, что придётся ехать в центр. Оказалось, значительно проще — буквально перешел дорогу и – широкий выбор.

В «спальных» районах наподобие её нынешнего два десятка лет назад гипермаркетов не водилось. Сейчас их здесь два, да ещё и школьная ярмарка от госмагазина. Никакой толкучки – мы почти час свободно бродим по отделу. А уж многообразие… Сейчас всем всего хватает. Трудность уже в том, чтобы выбрать. Вот тетрадки разве что с алыми парусами не нашли. Искали. Хоть наша Ассоль своего капитана Грея уже дождалась.

На троих детей траты большие. Таким семьям экипировать первоклашек помогает государство: и денежными пособиями, и сбор принадлежностей организуют. Мы тем временем собираем наш портфель первоклассника – условный, так как малышей избавили от увесистых ранцев — многое хранится в школе.

А у этих малышей мамы нет – или совсем, или лишены прав родители. Детский дом в Гродно. Он остался единственным в областном центре, большинство таких деток в нашей стране живут в домах семейного типа или в приёмных семьях.

Лену, Пашу и Аню не родители, так государство обеспечивает всем. Вот и теперь у этих деток есть всё, что и у других – яркие рюкзачки, альбомы, краски.

Нелли Стрелкова, директор ГУО «Понемуньский детский дом г. Гродно»:

Сегодня мы 100 процентов готовы к началу учебного года. Обеспечены всем необходимым – обувью, одеждой, канцелярскими и школьными принадлежностями.

А вот минчанин Рома к бабочке пока не привык. Зато Полина в восторге от бантиков на своём платьице. Эту одежду они будут надевать на уроки целый год. Как и весь их класс. Не так, как сейчас – деловой стиль, но все одеты по-разному. Это такой проект предприятий лёгкой промышленности, Минторга и Минобразования.

Светлана Главацкая, директор ГУО «Средняя школа №101 г. Минска»:

Промониторить качество ткани, удобство в носке и сможет ли данная модель прослужить ученику в течение учебного года.

О конечной цели тестирования говорят осторожно – возможно, введут единую форму. Но точно не в ближайший год. Пока в мониторинге участвуют пять школ, специалисты будут регулярно опрашивать учеников и родителей. Первыми из журналистов узнать их мнение добрались мы.

Максим Король, учащийся ГУО «Средняя школа №101 г. Минска»:

Форма очень удобная, мне нравится. Довольно хороший цвет. Раньше школьная форма тоже была, но не все носили. Носили всякую ерунду – джинсы, кофты разные яркие.

А Саша сама участвовала в выборе единой одежды для своего класса. Но определяющим было мнение родителей – им ведь это всё стирать да гладить – важно качество ткани. Да и фасон должен всем подходить.

Андрей Колосов:

На таких детей приятнее посмотреть, чем на тех, которые идет в модных рваных джинсах: дискотека – дискотекой, а школа – школой.

Вообще, говорят, в этой школе даже учителя захотели иметь свою собственную форму, насмотревшись на аккуратные и красивые костюмы учеников.

Ирина Живаева, СВТ:

Современная школьная одежда делового стиля для старшеклассников, как мы видим, вполне себе уместно смотрится даже на человеке, который в два раза старше.

Это мы на минской ярмарке школьных товаров. На одном из стендов увидели до боли знакомую одежду – воротнички, манжетки, юбочки-плиссе. Всё такое нелюбимое советскими девочками – и они же, будучи уже мамами, это и покупают.

Мамы:

Понравилось, что она красиво выглядит в нём, и цена устраивает.

Не очень дорого по цене и приемлемое качество, неплохое. У нас хорошо шьют.

Что за загадка – дело в цикличности моды? Или в цвете? Ведь форма не унылая коричневая, как в советское время. Кстати, именно темно-синий для школьников советуют психологи – он настраивает на серьезный лад. Узнаём, что на этой фабрике не ретро-одежду выпускают, а очень даже современную.

Теймураз Бочоришвили, директор предприятия по выпуску одежды:

Это силиконовый нанотермометр. Родители могут контролировать, как ребёнок здоров, как он шёл со школы — расстёгнутый или, вообще, бросив пиджак на плечо.

Кармашек для мобильного с защитой от излучения – уже норма. Впрочем, так же в порядке вещей одежду из-за рубежа заказывать по Интернету, детскую тоже. Однако наша более востребована — свидетельством тому множество покупателей уже с утра.

Елена Габейдулина, модельер-конструктор детской одежды:

Из предложенного ассортимента мы выбрали комплект – жилет и брюки.

Для мальчиков всё-таки одежды меньше – жалуются придирчивые родители. Мы усложнили задачу – в поисках костюмчика отправились на сельский школьный базар в компании с модельером-конструктором детской одежды. Для девочек выбор больше, признала она. Впрочем, папа Ярослава всем доволен.

Павел Чеславский, житель г. Белыничи:

У нас купить можно всё, в принципе, в Белыничах. Также выезжают такие магазинчики со всем ассортиментом школьных принадлежностей.

В каждом агрогородке в магазине есть минимальный набор школьных товаров. Кроме того, сотрудники РАЙПО несколько раз в неделю ездят в сёла – обходят дома, принимают заказы, потом привозят нужный товар.

Тамара Адамович, председатель правления Белыничского районного потребительского общества:

Конечно, в столице выбор больше. Но мы тоже от столицы учимся, чтобы наши дети были одеты не хуже.

Красота, комфорт... Но, пожалуй, главное – безопасность. У нас детскую одежду проверяют по сотням параметров.

Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Родители должны знать, что все, что реализуется в торговле, все безопасно.

Это своеобразный знак качества Таможенного союза. Подтверждает, что наша детская одежда соответствует всем его нормам. Кстати, таких костюмов и платьев делового стиля только в Россию в этом году продали на 2 миллиона долларов. А в странах Прибалтики охотно покупают нашу обувь.

Светлана Кахно, начальник управления организации торговли концерна «Беллегпром»:

Наша обувь очень качественная, выполнена из натуральных материалов. Она позволяет правильно держать ножку ребенка при ходьбе.

Наша обувь каши не просит. А наши дети, хоть, может, и не все в рубашке родились, зато реальными сорочками обеспечены. Качественными и безопасными.