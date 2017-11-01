1 и 2 ноября пункты пропуска на границе с Литвой будут работать дольше

Новости Беларуси. В День всех святых и День поминовения – 1 и 2 ноября – изменены графики работы пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство переходов будут работать с 9.00 до 20.00, а некоторые и круглосуточно.

В этих пунктах будет проводиться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории.