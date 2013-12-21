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В Майами проходит конкурс на звание лучшего человекоподобного робота

21 декабря 2013 16:22
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Новости США. До чего дошел прогресс, сегодня можно увидеть и в американском Майами.  Там проходит конкурс на звание лучшего человекоподобного робота. Они могут ходить, открывать двери и даже управлять автомобилем. Но все же главная их задача – суметь защитить человека.

Победит тот робот, который справится с ней быстрее и лучше всех. Создатели  уверены, что в будущем такие машины станут неотъемлемой частью нашей жизни, но вот к чему приведет такое соседство, точно не знает никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Технологии # Фотофакт # Наука

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