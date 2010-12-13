В Варшаве открылся первый в мире театр роботов

Роботы сыграли в пьесе по мотивам рассказа Станислава Лема «Принц Феррикс и принцесса Кристалл», в котором повествуется о любви двух механических гуманоидов.

Три робогуманоида сыграли свой первый спектакль на сцене Театра роботов, открывшегося в научном центре Коперника в Варшаве. Они были построены командой инженеров из британской компании Engineered Arts Ltd. Такие актеры не болеют, никогда не опаздывают на репетиции, не устраивают забастовок и не забывают слова. Робогуманоиды сделаны в натуральную величину. Они могут двигаться по специально построенной сцене, с помощью движений верхней части туловища роботы выражают свои чувства, а озвучивают их польские актеры.

Премьерой роботеатра стала пьеса по мотивам рассказа Станислава Лема «Принц Феррикс и принцесса Кристалл», в котором повествуется о любви двух механических гуманоидов.

Павел Колановски, сценарист Театра роботов:

Лем был очевидным выбором, однако, мы не стремимся ограничивать наши выступления лишь научной фантастикой. Это история любви робота-рыцаря, который влюбляется в робота-принцессу. К сожалению, его возлюбленной нужен не робот, а человек. Поэтому завоевать ее сердце — нелегкая задача.

Мы хотим, чтобы наши робоактеры сыграли классическую драму. «Антигона» с классическим единством времени, места и действия кажется нам идеальным вариантом.