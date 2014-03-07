13-летний британский школьник собрал термоядерный реактор. Он собирается создать школьный адронный коллайдер

Новости Великобритании. Джейми Эдвардсу было всего 13 лет, когда он собрал термоядерный реактор. Он занялся созданием реактора в октябре, и уже через пять месяцев ему удалось путем ядерного синтеза получить гелий.

Школьник обращался со своей идей в несколько университетов, но везде ему отказывали. И вот неожиданность – финансирование Джейми получил в родной школе в городе Пенвортаме. Правда, администрация взяла с него обещание, что школа не взлетит на воздух.

Джим Хуриган, завуч школы:

Я был немного ошеломлен и, надо признаться, занервничал, когда Джейми предложил свою идею. Но ему удалось убедить меня, что школа не взлетит на воздух.

Эдвардс собрал устройство, известное как фузор Фарнсуорта-Хирша. Состоит он из двух металлических сеток в вакуумной камере. Топливо в реакторе ионизируется напряжением между сетками. Положительно заряженные ионы ускоряются, и при их столкновении в центре камеры между ними может проходить реакция термоядерного синтеза.

13-летний Джейми Эдвардс признан самым молодым ученым, построившим ядерный реактор. Со слов Джеймса, его вдохновил пример Тейлора Уилсона из США, который построил свой реактор в 14 лет.

Джейми Эдвардс:

Я посмотрел на него и подумал: «Нужно действовать!». Я не могу до сих пор поверить, что все получилось! А ведь друзья думали, что я сумасшедший.

Вдохновленный успехом, Эдвардс не собирается останавливаться на достигнутом. У него в планах создание школьного адронного коллайдера.



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