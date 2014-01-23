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Стипендии Президента Беларуси на 2014 год назначены 90 талантливым молодым ученым

23 января 2014 08:56
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Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси на 2014 год назначены 90 талантливым молодым ученым.

Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

В группу стипендиатов включены перспективные исследователи, добившиеся существенных научных и практических результатов. Многие представители технических, естественных и аграрных наук имеют патенты на изобретения, полезные модели, сорта растений.

Подписание данного распоряжения является свидетельством постоянной поддержки талантливых молодых ученых со стороны государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Одаренная молодежь

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