Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси на 2014 год назначены 90 талантливым молодым ученым.

Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

В группу стипендиатов включены перспективные исследователи, добившиеся существенных научных и практических результатов. Многие представители технических, естественных и аграрных наук имеют патенты на изобретения, полезные модели, сорта растений.

Подписание данного распоряжения является свидетельством постоянной поддержки талантливых молодых ученых со стороны государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.