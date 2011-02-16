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Суперкомпьютер против знатоков: в США завершается трехдневный интеллектуальный марафон

16 февраля 2011 14:26
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Машина «Ватсон» обладает совершенной эрудицией, но вот понять вопрос ему удается с переменным успехом.

В отличие от других игроков, которые получают задание в устной форме, Ватсону приходят текстовые сообщения. Но так как пишутся вопросы не программистами, то структура предложений зачастую ставит компьютер в тупик, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Первый день окончился ничьей, а вот накануне компьютер вырвался вперед, так что победитель определится в финальном туре. На кону — миллион долларов.

# Hi-Tech # Фотофакт # Наука

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