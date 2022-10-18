Роботы, умные нейросети и беспилотники. Какими достижениями может гордиться белорусская наука?

Роботы, умные нейросети и беспилотники. Научный мир Беларуси сегодня – это свыше 100 инновационных разработок, которые нашли широкое применение во всех сферах нашей жизни.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы работаем в области микроэлектронного обеспечения машиностроения. У нас есть в связи с этим беспилотный трактор, автомобиль. Вместе с БелАЗом работаем над беспилотным карьерным самосвалом. Также нашим брендом является умная система. Это умные города, здравоохранение, образование, ЖКХ.

Беспилотники, да и в сельском хозяйстве? Легко! Эти огромные гаджеты, с мощными винтами дадут фору любому другому летательному аппарату.

Кирилл Кобелев, руководитель отдела продаж и маркетинга компании по производству беспилотных авиационных комплексов:

Данный экспонат – модель А9Х1 – основная функция – визуальный мониторинг местности. Аэрофотосъемка, ведение разведки. Оснащен целевой нагрузкой в виде телевизионной камеры, лазерного дальномера и инфракрасной камерой. Следующий экспонат – это агродрон. Беспилотный авиационный комплекс мультироторного типа сельскохозяйственного назначения. Он предназначен для внесения средств защиты растений на поля. Полностью наша разработка, поднимается дрон в воздух, экономит время, ресурсы, экономически оправдан. Наша гордость.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Хотите почувствовать себя настоящим пилотом? Вот тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, позволит полетать над Минском и почувствовать себя в роли настоящего пилота вертолета. Очень круто.

Юрий Семак, ведущий научный сотрудник Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:

Позволяет сэкономить ресурс беспилотных летательных аппаратов, минимизировать аварийность полетов и полноценно подготовить оператора для выполнения полетов в реальных условиях. Больших успехов белорусские ученые достигли и в области здравоохранения. Нейросетевой программный комплекс для поддержки принятия решений при диагностике заболеваний легких на основе рентгеновских и томографических изображений – уникальное в своем роде устройство.

Василий Ковалев, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений Института проблем информатики​:

Вторая разработка является по сути продолжением первой. Позволяет автоматически анализировать трехмерное изображение легких человека по томографии и автоматически находить участки, в которых происходят изменения, вызванные разными причинами, туберкулезом, пневмонией, коронавирусом. Эта разработка базируется на сервере нашего института, к которому есть доступ из любого места страны, из-за рубежа. А вот и еще одно удивительное ноу-хау – нейронные сети впервые научили диагностировать заболевания позвоночника. ​Совместная разработка программистов Гомельского технического университета и медиков ​уже успела помочь не одному пациенту.