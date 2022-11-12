Сенаторы высадили 80 лип в минском парке. Что об этом мероприятии сказала Кочанова?

Новости Беларуси. Труд, который объединяет. Сенаторы приняли участие в субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке имени 40-летия Великого Октября высадили 80 саженцев лип.

Рука об руку с парламентариями 12 ноября трудится и молодежь. Около 20 ребят с разных районов взялись за инструменты. И это уже добрая традиция. Многие сегодня пришли вместе с детьми, чтобы личным примером показать, как легко вносить вклад в благоустройство города.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всегда участвую в этих мероприятиях. Это очень важно – делать чище, красивее свою страну. Это святое дело каждого, по-моему, белоруса. Мне это всегда в радость, честно говоря. Вот сегодня работали с нашими коллегами, и говорю: физический труд облагораживает человека. Это правда. Потому что когда ты вместе делаешь очень важное, нужное дело, и потом все вместе – это, знаете, здорово, замечательно. Несмотря на любую погоду.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы как молодые парламентарии учимся у наших настоящих, опытных парламентариев. Перенимаем опыт будущего парламентского вида деятельности. Понять, нам это нужно либо не нужно. Конечно же, общественная работа парламентариев, в том числе и молодых, не ограничивается только деятельностью вроде как личных приемов граждан, вроде проведения мероприятий. А также общественно-полезный труд. Трудовые, волонтерские, благотворительные акции, где мы можем показать своим примером, как нужно работать на благо своей страны, общества.