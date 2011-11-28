Рубинов: Наука должна работать на общество и она должна быть соответствующего уровня

Александр Лукашенко и Анатолий Рубинов обсудили вопросы развития отечественной науки.

С белорусскими учеными глава государства встретился накануне. Здесь были четко определены приоритеты финансирования. В первую очередь господдержку получат те научные сотрудники, чьи проекты дадут наибольшую отдачу.

Вопросы этой сферы близки Анатолию Рубинову. Ведь он сам академик. Под его руководством разработаны оригинальные лазерные приборы. К тому же в свое время Анатолий Рубинов возглавлял Высшую аттестационную комиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наука должна быть высокого качества. И требование к ученым одно – это должен быть настоящий ученый, обладающий высокой квалификацией, работающий на благо своей страны, хорошо знающий свою область и работающий в таком направлении, пользу от которого чувствовало бы наше общество. Поэтому не должно быть ни пустых диссертаций, ни схоластических работ-исследований, не должно быть каких-то поблажек при присуждении ученой степени. Наука должна работать на общество и она должна быть соответствующего уровня. Каких-то реформ, каких-то дерганий, конечно, не должно быть.