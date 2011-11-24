Лукашенко: Учёных должно остаться в стране столько, чтобы они могли достаточно себе заработать

Новости Беларуси, Минск. Наука должна зарабатывать деньги и приносить доход стране. Как достичь этого глава государства обсуждал сегодня с ведущими белорусскими учеными. Предлагались разные варианты развития Национальной Академии наук, вплоть до самых радикальных.

Танцуют в руках ученых живые клетки. Здесь, в лаборатории оптической диагностики исследуют действия лекарств, в том числе и против рака. И полностью на белорусских приборах.

Ученые могут в прямом смысле слова посмотреть, как клетка реагирует на вакцину. И в будущем, возможно, найти лекарство от рака.

Ещё одна белорусская новинка — газоанализатор работает на уровне молекул. Может применяться в аэропорту для определения взрывчатых веществ. И не только здесь.

Александр Горелик, младший научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Республики Беларусь:

Да простят меня автолюбители, но с его помощью возможно очень точное детектирование паров алкоголя.

Оборудование уникально. И за рубежом уже пользуются спросом не только оно само, но и исследования.

Николай Казак, заведующий лабораторией оптической диагностики Института физики Национальной академии наук Республики Беларусь:

Мы выполнили порядка 25 таких контрактов и проектов. Некоторые из них были достаточно крупными — финансирование одного из них составляло 1,5 млн. долларов.

Национальная Академия наук в последние годы стала настоящим мотором инновационного развития. Расходы государства на науку растут. Причем, с акцентом на прикладные разработки (это 86% всех средств). Такого поворота науки к практике не совершала ещё ни одна страна мира. Но почему-то промышленность и вся экономика не чувствует большой отдачи.

Даже сейчас, подчеркнул президент, когда составляется прогноз социально-экономического развития страны и нужно думать как двигаться дальше. Ученые не сказали свое слово. А ведь так легче найти правильное решение и исключить ошибку.

Александр Лукашенко:

Почему я так жёстко ставлю сегодня вопрос? Это вытекает из решения Всебелорусского народного собрания. Никакая экономика, никакое государство без науки, без ученых в современную эпоху развиваться не может. Перед нами страшные проблемы. И не только потому, что у нас там паника создалась, денег не хватило, отрицательный баланс, что мы мало получаем денег, чтобы рассчитаться за импорт — значит, такая стоимость наших товаров. Наукоёмкость, видимо, великая этих товаров.

На плечах президента два десятилетия едем: то там не договорились — иди, Лукашенко, ты договоришься. Дорогой газ — давай, ты барахтайся. Нефть — ты туда. Вот Евразийский союз. Что будем делать, как делать — я не услышал мнения ни одного ученого.

Показательна в плане внедрения разработок в жизнь медицина. Врачи высокого класса здесь и ученые, и практики. К примеру, в центре Трансплантации органов и тканей есть уже и свои ученые кадры, и свои разработки. Сегодня они спасают жизни пациентам. И результат репутации международной — 300 зарубежных пациентов из разных стран, даже Японии, которые приехали за здоровьем именно в Беларусь.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Республики Беларусь:

Есть предложение: опыт создания научных подразделений на базе практических организаций здравоохранения шире внедрять. Это и экспорт услуг и привлечение молодых специалистов. Это своего рода конкуренция для тех организаций, которые занимаются обычной наукой.

В это же время и в медицине не хватает своих тех же протезов, инструментов и прочего. Всем этим могла бы заняться наука.

Александр Белецкий, директор РНПЦ «Травматологии и ортопедии», доктор медицинских наук:

Сейчас уже ты не должен быть самым лучшим хирургом или лучшим теоретиком в своей отрасли. Теперь директор — это и менеджер, и маркетолог, и дипломат, и руководитель — всё в одном лице.

Весь вопрос в эффективности науки. Мнение президента — руководить Академией должен грамотный менеджер, который сможет не только управлять, но и искать применение новинкам и продавать их. Есть предложения взять на вооружение опыт западных стран, где фундаментальная наука сосредоточена в университетах, а «топовые» прикладные исследования отданы корпорациям.

Предложение Анатолия Русецкого, председателя Президума Национальной Академии наук — время от разработки до внедрения сократят научно-практические центры. А институты должны быть сырьевыми и работать на конкретные нужны экономики.

Анатолий Русецкий, председатель Президиума НАН Беларуси:

Созданы шесть объединений, которые включают всю цепь: от исследований, разработок до опытного производства. Пока сам учёный не будет заниматься производством, никто вместо него внедрять не будет.

Проблема оказалась еще и в другом — сами промышленники, к примеру, не дают заявки ученым на разработки. Если бы предприятие четко сказало, что нужно для роста производства и улучшения качества продукции, картина бы иная.

Первый вице-премьер Владимир Семашко пришел на совещание с целыми пакетами госпрограмм. Заметил, что если ученые не знают, что нужнее сейчас экономике, и Правительство всегда может подсказать.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Доктор наук не просто должен защититься и получить диплом — он школу должен создать. Если он взял какую-то тему диссертации, перед тем, как защищаться, он должен получить справку: где он внедрил, что он внедрил.

Финансироваться все и подряд больше не будет. И президент предложил два сценария развития событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я не могу смотреть, когда учёный в стране нищий. Поэтому я хочу учёным платить много, но настоящим. И учёных должно остаться и быть в стране столько, чтобы они могли достаточно себе заработать.

Такую новость ученые восприняли настороженно. Стали даже спорить — сколько процентов должны все же остаться, чтобы наука не умерла, а развивалась и не ушла в коммерцию.

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии НАН Беларуси, доктор биологических наук:

Мне кажется, что осторожно надо к такому подходить. Потому что разрушить науку очень легко, а потом вновь создать эти школы — это уже необратимый процесс.

Александр Лукашенко:

Так я же хочу заплатить школам, а Вы — «разрушить». Вы сказали «30%», руководителю Академии я сказал про 50%. Остановимся на 50%. Но вы мне в течение нескольких месяцев положите на стол завтрашнюю Академию наук. С точки зрения востребованности практикой жизни.

Под всем услышанным, президент подвел черту. Выводы будут сделаны. Наука в Беларуси сформировалась достойная, но упиваться этим нельзя. Создан всего лишь фундамент. А современной экономике нужен рывок, а сделать это без инноваций не возможно.

Александр Лукашенко:

Государство учёных будет поддерживать. Но настоящих учёных, настоящие коллективы учёных — тех, кто производит настоящий продукт, который будет востребован не только в стране, но и за пределами нашего государства.

Особенно посмотрите на экономическую науку, гуманитарную сферу — нам просто эти описательные доклады и разговоры не нужны.

Ещё раз вернуться к вопросу президент предложил до конца года. До начала нового года на столе у президента должен лежать четкий документ, который должен убедить, что Академия наук нужна стране в таком виде, как сегодня. Если нет, то какие конкретно направления, и какую выгоду они принесут экономике. Вот тогда и будут деньги, заметил президент.