Лукашенко: Вы должны убедить меня в том, что Академия наук нам нужна

Новости Беларуси, Минск. На встрече Александра Лукашенко с научной общественностью Беларуси ученые предложили разные модели развития отечественной науки — от создания научно-практических центров до финансовой поддержки только самых передовых отраслей.

Не исключен и опыт западных стран, где фундаментальная наука сосредоточена в университетах, а «топовые» прикладные исследования ведут корпорации.

Выслушав разные мнения, президент подвел итог. Наука в Беларуси сформировалась достойная, но упиваться этим нельзя. Создан всего лишь фундамент, в то время как современной экономике нужен инновационный рывок. До начала будущего года на столе должен появится документ с четким видением развития Национальной Академии наук сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я хочу вас просто предупредить: у вас остался определённый промежуток времени до начала следующего года. Вы должны прийти и положить мне на стол чёткий документ, который меня должен убедить в том, что Академия наук нам нужна — вот в таком виде, вот в этом направлении мы будем развиваться и вот такой будет результат. Гарантирую вам, что не просто уменьшения финансирования не будет, а мы добавим прилично вам денег. Но только тем, кто сегодня, в крайнем случае завтра — но не послезавтра! — даст результат. На послезавтра 2-3 направления, не больше — как вы их называете, фундаментальные.