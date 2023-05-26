Президент Российской академии наук: нейросети будут пронизывать почти все области жизни

Космос, микроэлектроника, программное обеспечение – два десятка новых программ. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства обсуждают сегодня, 26 мая, лучшие умы двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук.

Беларусь в силах удовлетворить потребности России в микроэлектронике, заместив продукцию ушедших западных предприятий. Уже сейчас в нашей стране создаются уникальные продукты. Сегодня уже говорят о глобальных перспективах и технологической безопасности.

Геннадий Красников, президент Российской академии наук:

Академия аккумулирует практически все направления науки, техники. Поэтому очень важна сейчас междисциплинарность, потому что в этом изюминка зачастую бывает. Многие сейчас достижения в области междисциплинарных наук. И, конечно, вторая очередь – это использование нейронных сетей, которые будут сейчас пронизывать практически все области нашей жизни.

Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт»:

Междисциплинарность становится важнейшей основой к переходу к новому технологическому укладу, основанному на природоподобных технологиях. Сети, нейросети – сегодня очень модно, разговор о кибер, это важное дело. Мы должны понимать, что цифровизация – это энергетика.

Ученые уверены, что выстраивая единое научно-инновационное пространство общими усилиями, интегрируют потенциалы, обеспечат отрасли критически важными на данный момент разработками.