После установки вышки сотовой связи минчане стали плохо себя чувствовать!

После установки базовой станции сотовой связи по адресу г. Минск пр. Рокоссовского, 89 жильцы заметили, что стали хуже спать и вообще плохо чувствовать себя. Люди подозревают, что виной тому — как раз вышка сотовой связи.

По статистике, сегодня в мире эксплуатируется более 4 млн базовых станций сотовой связи, более 10 тысяч из которых размещены на территории Беларуси. Мачты с антеннами, расположенные по соседству с жилыми домами, вызывают все больше беспокойства у жителей.

Вячеслав Морозов:

В июле, не посоветовавшись с жильцами, соорудили вышку прямо напротив наших окон — на расстоянии 5-6 метров.

После того как на крыше установили это подозрительное сооружение, жильцы забили тревогу!

Вячеслав Морозов:

Вышка создает электромагнитные поля, которые влияют на генный аппарат, особенно негативно воздействует на детей. Плохо начали спать, плохо чувствуют себя сердечники, вызывать скорую стали чаще. Возможно, это просто мнительность, а возможно, действие вышки.

Люди начали выяснять, на каком основании соорудили эту зловещую вышку прямо под окнами. Отправили запросы в различные организации, начиная с районной санэпидемстанции и заканчивая Министерством здравоохранения.

Вячеслав Морозов:

Ответы одни и те же. Суть их в следующем: согласно проведенным расчетам, станция не представляет опасности для проживающих.

С таким же вопросом мы (телекомпания СТВ) обратились в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Без согласования с этой организацией не появится ни одна базовая станция в городе Минске.

Сергей Козыревич, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В наш адрес обратились операторы, владельцы данной базовой станции. По представленным документам был произведен предварительный расчет санитарно-защитной зоны. В результате нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлено не было. Данная вышка в настоящее время еще не введена в эксплуатацию.

Объект, с появлением которого жильцы дома № 89 по пр. Рокоссовского начали жаловаться на головную боль и плохое самочувствие, оказывается, вообще еще не введен в эксплуатацию! А этот страх медики даже определяют как радиофобия — боязнь электромагнитного излучения. Дело в том, что научно доказанных фактов пагубного влияния вышек мобильной связи на здоровье человека нет. К тому же, для таких антенн в республике установлены жесткие санитарные нормы.

Сергей Козыревич, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Норма предельно-допустимого уровня (ПДУ) — 10 мкВт для базовой станции — взята из расчета многолетних научных испытаний. Принцип ПДУ базируется на том, что на протяжении 24-часового воздействия на жилые помещения на протяжении всей жизни человека он не оказывает вредного воздействия.

Сейчас мы со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проведем измерения уровня электромагнитного излучения одной из базовых станций (см. видео к сюжету. — Прим. ред.).

Алексей Баслык, врач-лаборант гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии

Уровень излучения в данной точке за 6 минут равен менее 1 мкВт на см. к.в при нормативном значении 10 мкВт на см. кв.

Вердикт комиссии однозначен: эта базовая станция абсолютно безопасна. Но спешим заверить наших граждан: такие показания ниже нормы демонстрируют все функционирующие вышки в городе.

Александр Стожаров, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедры радиационной медицины и экологии БГМУ:

Станция мобильной связи всегда проектируется таким образом, чтобы главный луч, который исходит — в нем сосредоточено 90% энергии — не попадал на какие-то преграды, например на здания. Потому что у оператора мобильной связи тогда не будет хорошего покрытия в зоне этой станции.

Другими словами, нет смысла размещать антенну таким образом, чтобы волны, как, например, в нашем случае по адресу пр. Рокоссовского, через 5-6 метров встречали препятствие в виде здания.

Сергей Козыревич, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Если сравнивать мобильный телефон с базовой станцией, то уровень излучения мобильного телефона на несколько порядков выше. Если для него норма — 100 мкВт на см. кв., то в реальных условиях телефон может излучать 50-60 мкВт.

Поэтому сам мобильный телефон — вот что действительно должно вызывать опасения у населения. Во-первых, большая часть аппаратов продается неофициальными дилерами и фактически не сертифицируется, а во-вторых, люди просто ими не умеют пользоваться.

Александр Стожаров, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедры радиационной медицины и экологии БГМУ:

Мощность телефона можно искусственно увеличить, если его неправильно держать, то есть или прикрывая пальцем верхнюю часть, или держа его в кулаке. В этом случае мощность аппарата возрастает процентов на 70.

Второе: когда мы начинаем звонить, телефон сразу набирает мощность. Поэтому не надо сразу прикладывать его к уху, потому что в этот момент облучение наиболее интенсивно. Тогда воздействие на организм человека будет меньше.

Наибольшее воздействие на человека от электромагнитных полей имеют сами сотовые телефоны.

Итак, по утверждению специалистов, многочисленные исследования не дают оснований для беспокойства: взаимосвязь между плохим самочувствием и мобильной вышкой научным миром не доказана.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

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