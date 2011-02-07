После появления белорусского спутника над экватором Земли национальные каналы будут транслироваться по всему миру

Белорусские ученые назвали примерную дату запуска Национальной спутниковой системы. Космический сигнал, по мнению разработчиков, отразится во всех сферах нашей жизни. Начиная от работы спасателей, заканчивая разработкой логистических схем.

Возможности Национальной спутниковой системы безграничны. Использовать сигнал из космоса можно практически во всех сферах нашей жизни. Спасатели могут отслеживать районы, затопленные паводками, и лесные пожары. А также восполнить поврежденную проводную связь спутниковой. Однако главным достоинством Национальной спутниковой системы называют четкое изображение.

С появлением нашего спутника над экватором Земли, именно там ему заготовлено место, на белорусском телевидении ожидается настоящая революция. Оно станет цифровым, то есть более качественным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так называемый HD-формат оставит далеко позади DVD. Более того, белорусские программы смогут транслироваться во всех странах мира.

Сергей Новиков, начальник управления и регулирования Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Есть такое понятие, как предоставление в аренду различных каналов спутниковой связи между операторами. За счет сдачи в аренду наших каналов другому оператору, мы сможем такие же каналы получить на их спутники. И через сеть обеспечить передачу с нашего спутника на другой, и опустить на ту страну, где нам необходима доставка этого канала.

В запуске спутника имеет место коммерческий интерес. Диапазон его охвата – Беларусь и сопредельные страны. А из наших ближайших соседей подобную систему используют только Россия и Украина.

Сергей Новиков, начальник управления и регулирования Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Основная часть ресурса будет использоваться для предоставления международных услуг. И за счет этого Беларусь будет получать доходы в валюте.

По прогнозам специалистов, спутник запустят в космос примерно через три года. Он прослужит белорусам около 15 лет. Такова его средняя продолжительность жизни согласно международному опыту. Стоимость проекта – около 400 миллионов долларов. Однако эта сумма, по словам разработчиков, окупится с лихвой.