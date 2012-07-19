Немецкие учёные создали самый лёгкий материал в мире

Новости Германии. В северной Германии ученые создали материал, претендующий на звание самого легкого на планете. Материал, созданный совместными усилиями Технического университета Гамбурга и Университета Киля, получил название «аэрографит». Он на 99,99% состоит из воздуха и в 75 раз легче стирофома (упаковочный материал, заменитель пенопласта). Плотность аэрографита не достигает 0,2 мг/мл, что позволяет ему сжиматься тысячу раз, а затем возвращаться к изначальному состоянию, сообщает ctv.by со ссылкой на немецкую прессу.

Внешне инновационный материал представляет собой черное, оптически непрозрачное вещество.

Карл Шульте, профессор Гамбургского университета:

Материал практически полностью абсорбирует световое излучение. Можно сказать, что это черный из всех черных материалов.

Ученые полагают, что благодаря своей высокой проводимости и химической стойкости материал найдет достойное применение - к примеру, в производстве батарей. Применение этого чудо-материала возможно в космонавтике и других передовых сферах, где имеет значение вес материала. Кроме того, вещество имеет свойство губки и в связи с малой плотностью углеродных нанотрубок (именно они использовались при создании аэрографита) может использоваться в качестве электропроводника сообщает, ctv.by со ссылкой на Advanced Materials.

Использование нового материала в производстве может принести хорошие результаты из-за дешевизны по сравнению с аналогами. До этого самым легким был аэрогель, кусок которого размером с человеческую руку стоил 125 долларов и использовался для сбора космической пыли.