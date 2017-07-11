«Наши материалы превосходят зарубежные аналоги»: экраны для защиты от электро- и радиационного излучения разработали в Беларуси

Новости Беларуси. Такие экраны используются для устранения воздействия посторонних помех или шумов на электроприборы. Речь идет не только о бытовых устройствах вроде мобильных телефонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также нанотехнология белорусских ученых может защищать сложную электронику самолетов, кораблей и военной техники. Белорусская разработка не отличается по качеству от аналогов производства США, Германии или Японии.