«Наши материалы превосходят зарубежные аналоги»: экраны для защиты от электро- и радиационного излучения разработали в Беларуси

Новости Беларуси. Такие экраны используются для устранения воздействия посторонних помех или шумов на электроприборы. Речь идет не только о бытовых устройствах вроде мобильных телефонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также нанотехнология белорусских ученых может защищать сложную электронику самолетов, кораблей и военной техники. Белорусская разработка не отличается по качеству от аналогов производства США, Германии или Японии.
Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук по материаловедению:
Мы разрабатываем технологию получения многослойных пленочных и композиционных материалов для защиты различных микроэлектронных устройств. Проведены уже сопоставления с коммерческими зарубежными аналогами и определено, что наши материалы ничуть не хуже, а по некоторым позициям даже превосходят зарубежные аналоги.
Еще одна новинка белорусских ученых – нанобиосенсор. Его применяют для определения различных веществ и материалов. Например, сенсор поможет обнаружить концентрацию пестицидов или нитратов в продуктах питания или даже патогенные клетки в крови человека.