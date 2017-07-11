Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Наука
  • «Наши материалы превосходят зарубежные аналоги»: экраны для защиты от электро- и радиационного излучения разработали в Беларуси

«Наши материалы превосходят зарубежные аналоги»: экраны для защиты от электро- и радиационного излучения разработали в Беларуси

11 июля 2017 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Такие экраны используются для устранения воздействия посторонних помех или шумов на электроприборы. Речь идет не только о бытовых устройствах вроде мобильных телефонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также нанотехнология белорусских ученых может защищать сложную электронику самолетов, кораблей и военной техники. Белорусская разработка не отличается по качеству от аналогов производства США, Германии или Японии.

«Наши материалы превосходят зарубежные аналоги»: экраны для защиты от электро- и радиационного излучения разработали в Беларуси-1

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук по материаловедению:

Мы разрабатываем технологию получения многослойных пленочных и композиционных материалов для защиты различных микроэлектронных устройств. Проведены уже сопоставления с коммерческими зарубежными аналогами и определено, что наши материалы ничуть не хуже, а по некоторым позициям даже превосходят зарубежные аналоги.

Еще одна новинка белорусских ученых – нанобиосенсор. Его применяют для определения различных веществ и материалов. Например, сенсор поможет обнаружить концентрацию пестицидов или нитратов в продуктах питания или даже патогенные клетки в крови человека.

# Нанотехнологии # Фотофакт # Наука # Алексей Труханов

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские ученые разработали электронику для российского коллайдера NICA
04 июля 2017 06:59

Белорусские ученые разработали электронику для российского коллайдера NICA

Белорусские ученые разработали профилактические фитосоли с пониженным содержанием хлористого натрия
28 июня 2017 10:34

Белорусские ученые разработали профилактические фитосоли с пониженным содержанием хлористого натрия

В Беларуси впервые готовят к запуску студенческий наноспутник
14 июня 2017 09:55

В Беларуси впервые готовят к запуску студенческий наноспутник