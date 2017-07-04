Белорусские ученые разработали электронику для российского коллайдера NICA

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали электронику и механические части для строящегося российского коллайдера NICA. Над масштабным проектом работают физики-ядерщики почти двух десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллайдер в подмосковной Дубне предназначен для исследований, которые недоступны для обычных лабораторий. В том числе, он позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. В перспективе эти знания помогут освоить совершенно новый вид топлива.

Общая стоимость работ белорусских ученых оценивается в 1,5 миллиона долларов.