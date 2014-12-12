На МКС доставили видео-спектральную систему, которую создали в БГУ

Новости Беларуси. Белорусские разработки на благо мировой науки. На Международную Космическую Станцию доставили видео-спектральную систему. Она была создана сотрудниками БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат уже собран и протестирован. Сейчас он работает в штатном режиме по программе эксперимента «Ураган». Прибор позволит наблюдать за экологической ситуацией в мире, следить за состоянием атмосферы и фиксировать очаги возгорания в лесах.

К слову, на МКС базируются еще два аппарата, которые разработали в БГУ. Это фото-спектральная система и блок внешних датчиков.

Борис Беляев, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом аэрокосмических исследований Института прикладных физических проблем БГУ:

Космонавт может навести прибор на какой-то интересующий его объект, под разными углами снять этот объект, заглянуть под облачность. Прибор автоматически регистрирует все данные на свой собственный компьютер, выбирает оптимальные режимы регистрации. Это достаточно сложный современный прибор.