8-метровая анаконда отказалась есть ученого в прямом эфире

Новости США. Миллионы зрителей по всему миру наблюдали за тем, как в эфире шоу «Съеденный заживо» мужчину пытались скормить гигантской змее. Натуралист Пол Розоли месяц назад заявил, что хочет узнать каково это: оказаться в желудке анаконды.

Суть эксперимента состояла в том, чтобы, мужчина, надев спецкостюм, целиком проник в желудок змеи.

В итоге рептилия заглотила голову ученого, обвила тело и шею и пыталась задушить. Когда объятия анаконды стали слишком сильными, ученый освободил предплечье, и съемочная группа прекратила эксперимент.



Пол Розоли, натуралист:

Нам нужен был достаточно прочный костюм, чтобы защитить мое тело и выдержать силу давления анаконды, поэтому мы сделали его из углеволокна. Мы привлекли к работе экспертов и протестировали мою защиту при помощи грузовиков: использовали лебедки, чтобы оказать на костюм давление, равное 300 фунтам (около 136 кг) на квадратный дюйм. Сломать его не смогли, поэтому решили, что я буду в безопасности. На руки мы наложили броню, которая применяется для защиты от акул, чтобы зубы не могли проткнуть. Нанесли на костюм слой химических веществ, чтобы, если я попаду внутрь змеи, я был защищен от желудочной кислоты. К тому же я проглотил специальную таблетку, которая позволяла врачам следить за моей температурой и пульсом.

Зрители гневно отреагировали на то, эксперимент провалился. По их словам, единственные интересные кадры в передаче – попытки испытателя буквально залезть внутрь змеи.

Впрочем, организаторы эксперимента распространили информацию о том, что неудачная попытка объясняется просто: анаконда «была элементарно сыта».



Пол Розоли работает журналистом, режиссером и пишет книги о дикой природе. Натуралист вырос в Нью-Йорке, но ему стало скучно в «бетонных джунглях», и, будучи подростком, он начал путешествовать по Амазонии. С тех пор и началось его увлечение гигантскими змеями всех видов, в особенности анакондами. Рискнет ли натуралист на еще одну попытку оказаться внутри змеи, пока неизвестно.