Алферовский фонд и Национальная академия наук Беларуси назвали победителя конкурса для молодых ученых

Новости Беларуси. Нобелевская премия — это, пожалуй, главная для них цель на будущее. Речь об участниках конкурса молодых ученых Алферовского фонда и Национальной академии наук Беларуси. Отметим, этот конкурс проводился впервые. За звание лауреата боролись шесть молодых ученых, работы которых получили признание не только в Беларуси, но и за рубежом.

Пожалуй, это тот самый случай, когда пресса знает о тебе куда больше, чем ты сам. Тайно. И единогласно. О том, что стал первым в истории лауреатом премии Алферовского фонда и Академии наук для молодых ученых, Алексей Труханов узнал по телефону. От журналистов. Скромно признается: заслуженно, но авансом.

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению:

Я очень признателен и тем, кто меня номинировал, и тем, кто отдал свои голоса за меня. Для меня это огромная честь. Очень престижно быть отмеченным. Надеюсь, получить награду из рук самого Жореса Ивановича. Это будет незабываемо.

С наукой у семьи Трухановых особые отношения. В ней и родители, и братья, и даже любимая супруга. Но в физику романтичного химика все-таки переманил брат. Сегодня они плечом к плечу на передовой белорусской науки.

Научные труды и изобретения, необходимые для фундаментальной и прикладной науки. С инициативой поощрения молодых и амбициозных белорусских ученых выступил нобелевский лауреат Жорес Алферов. Теперь это ежегодная премия. На кону — 2,5 тысячи долларов!

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению:

Нами были получены фундаментальные результаты в области магнитных измерений, которые мы получили в широком диапазоне температур, магнитных полей. Любая прикладная разработка базируется, прежде всего, на фундаментальных результатах.

От компьютеров до космоса. Над наноисследованием Алексей работал почти пять лет. Теперь о многослойных, пленочных наноразмерных материалах он знает буквально все. И сетует: в современном мире многие предметы не только источник, но и мишень магнитных помех.

Потенциал у разработки есть: уже в 2015 году в Беларуси начнут производить материал в промышленных объемах по заказу российской стороны. В 25 Алексей Труханов стал кандидатом наук. В 28 — его отметили Алферовский фонд и Национальная академия. Что движет молодым ученым? — осознанный выбор и желание творить в белорусской науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению:

Наукой нельзя заставить заниматься насильно, поэтому люди должны сделать свой выбор осознанно. Для меня престижно. Я сделал свой выбор осознанно, у меня была внутренняя мотивация. Я рад, что сейчас нахожусь в белорусской науке.