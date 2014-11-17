Лучший участковый Беларуси Вадим Аниперко служит в Октябрьском РУВД Минска

Новости Беларуси. В Беларуси названо имя лучшего участкового инспектора. Вадим Аниперко служит в Октябрьском управлении внутренних дел Минска. В милицию пошел не случайно: он продолжает семейную традицию.

То, что служба и опасна, и трудна, лучший участковый страны понимает. Но при этом в органах уже без малого 10 лет. За это время привык проводить праздники и выходные на работе. Вот и сегодня Вадим Аниперко на службе. Правда, повод как раз праздничный.

Вадим Аниперко, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД Минска:

Сегодня благодарность от председателя Минского городского исполнительного комитета. Грамот и благодарностей достаточно, но я считаю, что мало их не бывает. Я не работаю на их количество, я просто выполняю свою работу. А это оценка руководства моей деятельности.

Чтобы стать лучшим в республике, участковый сдавал экзамен на знание Кодексов, оказывал первую медицинскую помощь и доказывал мастерство на стрельбах.

Но, как оказалось, самое действенное оружие в его работе – это слово.

Валентина Ивановна всегда может рассчитывать на майора милиции. У нее постоянные конфликты с сыном. Кстати, участковый все чаще становится свидетелем семейных драм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Аниперко, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД Минска:

Бывало, заходили на квартиру, где пять-шесть человек на гране невменяемости находились. В итоге все были доставлены, все были привлечены к административной ответственности. Хотя нас было двое. Физическую силу применяли в соответствие с законом. Спецсредства применяли, наручники приходилось, но оружие – это уже крайние меры.

Все заявления – на строгом учете. И хотя в кабинете Вадима современный компьютер, который, кстати, подарили за хорошую службу, вся документация поступает в специальную папку. Она с участковым с самого начала службы.

Вадим Аниперко, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД Минска:

Красный цвет – цвет важности и официального документа. А роза? Это приятное дополнение к нашим рабочим моментам не совсем приятным иногда.

Чтобы зарядиться энергией, он занимается спортом. Тренировки практически каждый день. А его отдушина – это рыбки.

Вадим Аниперко, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД Минска:

Стараюсь разговаривать с ними утром и вечером.

Но на философские рассуждения времени у участкового почти нет. Оно не ждет, как и служба, которая и опасна, и трудна. Но в то же время интересна для человека, который любит свое дело.