Экспорт белорусских высоких технологий может достичь в этом году $35 млн

Это трехкратный рост за последние пять лет. Сейчас уже идет речь о создании за рубежом совместных производств, которые ускорят внедрение разработок в жизнь.

Это нанотехнологии в действии и установка, аналогов которой нет в СНГ. Принципиально новый подход к очистке воды уже принес дивиденды ученым. Они выиграли три тендера на поставку оборудования на белорусские предприятия, получили диплом на международном конкурсе и с успехом внедрили новинку на Осиповичской ТЭЦ.

Александр Бильдюкевич, директор Института физико-органической химии НАН Беларуси:

В данном случае республика находится на передовых позициях.



За последние пять лет энергоемкость ВВП страны снизилась почти на треть. Во многом это заслуга наших ученых. Только светодиоды, сделанные в Беларуси, дают десятикратную экономию. Они уже работают на городских улицах, в подъездах, теплицах. А уникальные белорусские лазеры пришли на смену обычным скальпелям в хирургии. И они не только экономят энергию, но и щадят пациента.

Сергей Рахманов, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Лазер МУЛ, так называемый, трехволновой, который не имеет аналогов в мире.

Сейчас сформирован госзаказ в системе здравоохранения Беларуси, и уже на выходе первая линия этих препаратов. Подобными препаратами в настоящее время ни одна страна в мире не располагает. А в Беларуси они имеются.



Технологии дают возможность получать продукт с высокой добавленной стоимостью, заменять импорт товарами собственного производства.

Так, белорусские лекарства для лечения онкологии уже проходят регистрацию в Украине, России и Казахстане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это хоть и не новые препараты – лучшие мировые. Но удешевленные белорусскими биотехнологиями.



Пример синтеза уникальных высоких отечественных технологий и импортного оборудования – новое производство бакконцентратов в Минске. Оно сокращает себестоимость мясомолочных продуктов.

Наталья Фурик, заведующая отделом биотехнологий Института мясомолочной промышленности НАН Беларуси:

Мы своими бактериальными концентратами обеспечивали только 3% потребности республики во всех концентратах. Все остальные импортировались из-за рубежа.

К сожалению, путь от разработки до внедрения бывает долгим. И чтобы из опытного образца получился промышленный, нужны время и деньги.

Вот эта установка может дать стране экономию всего импорта технического углерода. Без него невозможно сделать шины, почти все виды резины и даже краски. Для флагмана «Белшины» – это вообще основное сырье. Но пока эти предприятия очень зависимы от импорта и его цены. Для внедрения установки нужен инвестор.

Показатель уровня белорусских высоких технологий – интерес к ним за рубежом. Заработать на их экспорте Академия наук в этом году планирует 35 миллионов долларов. И уже идет речь о создании за рубежом совместных производств, которые сократят этот нелегкий путь – от разработки до внедрения в жизнь. Таких проектов только с партнером по Таможенному союзу, Казахстаном, у Беларуси уже десятки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».