Для чего Беларуси собственный спутник?

155 лет назад родился ученый, проложивший человечеству дорогу в космос: Константин Циолковский. Именно он смоделировал концепцию космических аппаратов, предназначенных для полетов за пределы атмосферы. Благодаря такому ноу-хау сегодня маршрут «Земля-Вселенная» можно назвать регулярным. А что же собой представляет белорусская космонавтика? Чем наши специалисты способны удивить мир? Зачем стране собственный спутник и что это за Клуб Космических Держав, членом которого недавно стала Беларусь? Хотите знать? Давайте поговорим!

Дата 22 июля 2012 года в учебниках истории современной Беларуси будет значиться как день запуска первого собственного спутника. Стартовал он с космодрома Байконур. Это был аппарат по зондированию поверхности планеты, и отправился он на орбиту в компании еще четырех собратьев: Немецкого, Канадского и двух Российских спутников.

На орбиту космические аппараты вывела ракета-носитель с символичным названием «Союз». Сегодня наш отечественный БКА работает в тандеме с российским Канопусом. Спутники абсолютно идентичные. Информацию с них могут получать как в Минске, так и в Москве. Создавали космических близнецов во Всероссийском институте электромеханики. Как уверяют специалисты, начинка аппаратов самая передовая. В отличие от неудачного запуска в 2006 году Белки, этот спутник вдвое легче и маневреннее. Самая важная часть корабля — оптика — родом из Беларуси.

Что же собой представляет эта оптическая аппаратура? Космический глаз имеет разрешение 2 метра. Проще говоря, с высоты в 521 километр - а именно на такой орбите закрепился спутник - можно рассмотреть объекты величиной с легковой автомобиль. Для сравнения, большинство подобных спутников, курсирующих вокруг земли, не различит и пятиэтажный дом.

Пока БКА и Канопус, создающие белорусско-российскую космическую группировку, работают в тестовом режиме. Испытания продлятся до ноября. За это время специалисты белорусского ЦУПа должны окончательно настроить аппаратуру. Впрочем, первые снимки с орбиты получены. И вот что уже успело разглядеть белорусское космическое око.

Космический аппарат обошелся стране в 17 миллионов долларов. Но специалисты уверены, деньги вернутся быстро и с прибылью. Ведь раньше информацию с небес нам приходилось покупать. Удовольствие не из дешевых. Комплект всего лишь из 6 фотографий вытягивал из бюджета 30 тысяч долларов. А теперь снимки с собственного аппарата страна сама будет продавать. Приобретением уже интересовались Азербайджан и Венесуэла. Кроме того, корпорация Гугл заявила о готовности рассмотреть возможность получения белорусских космических изображений для своих навигационных программ.

Информацию с белорусского спутника будут получать метеорологи, геодезисты и МЧС. Высокое разрешение позволяет видеть из космоса пожары или весенние разливы рек. Снимки необходимы сельскому хозяйству для планирования посевов. С орбиты можно рассмотреть даже вероятные залежи полезных ископаемых на территории республики: нефти, газа и алмазов.

Понятно, что у нас нет ни своего космодрома, ни собственных ракет-носителей. И словосочетание «космическая держава» в отношении Беларуси будет звучать, наверное, слишком громко. Тем не менее, еще в советские времена для тех же ракет и космодромов именно в наших лабораториях разрабатывалась и выпускалась уникальная аппаратура. Наземные системы управления, программы по обработке космических снимков, системы запуска кораблей... Эту школу удалось не только сохранить, но и превратить в успешную и перспективную отрасль. Спутник с белорусской начинкой, кстати, уже планирует запустить Азербайджан.

Еще один пример тесной связи Беларуси с космической темой – фотоспектрометр. Несколько лет назад его придумали в Институте прикладных физических проблем БГУ. Аппарат наподобие фотокамеры позволяет из космоса мониторить природные катастрофы. Или, скажем, определить химический состав пылевой бури. Космонавт с таким комплектом может взять на себя функции лесника и даже определить болезни древесины. Спектрометр работал и на Международной Космической Станции. И здесь, как говорится, главное - мнение пользователя.

Путевку в Клуб космических держав Беларусь уже получила. Кстати, для того, чтобы стать членом этого престижного сообщества, стране необходимо иметь либо национальную ракету-носитель, либо национальный спутник или национальный космодром. Наш спутник привел нас в этот клуб. Причем, космический аппарат в этом случае приоритетнее собственной стартовой площадки.

Держать свое почетное место в компании стран-покорителей космоса нам будет несложно. Белорусские специалисты всерьез задумали запуск еще одного спутника к 2017 году. Кроме того, говорят, велика вероятность появления у страны и своего космического аппарата связи. Словом, планы большие и смелые. Мы шаг за шагом осваиваем другие миры. Чем и гордимся!

Что же там, впереди? Об этом мы еще поговорим! С вами была Ольга Макей.