Белорусские ученые смогут защищать докторскую диссертацию без кандидатской степени, но имея при этом высокие научные достижения

Новости Беларуси. Такой указ подписал глава государства. В документе закреплен ряд новых подходов к обучению научных работников высшей квалификации.

Исключена возможность повторного обучения тех, кто уже получил послевузовское образование за счет бюджета, а также отчисленных из аспирантуры и докторантуры по неуважительным причинам. Талантливая молодежь при зачислении будет пользоваться преимуществом.

Предусмотрен и ряд новых требований к аттестации научных кадров. В частности, отменена пересдача экзаменов, сданных более десяти лет назад, появилась возможность защиты диссертаций на иностранных языках для граждан других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.