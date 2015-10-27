Белорусская антарктическая экспедиция стартует в декабре 2015 года

Покорить Антарктиду для Беларуси вопрос временный. Уже в восьмой раз наблюдать красоту ледяного континента отправится команда из пяти человек в декабре этого года.

Официальный рабочий день полярника - 9 часов. На практике, даже в воскресение - ребята заняты работой: стирка, уборка помещений и другие хозяйственные дела. Связь с внешним миром ограничена: разговор по спутнику дорогой. Общение с родственниками - всего по 10 бесплатных минут в месяц и дополнительные 5 - на праздники.

В основном, спутниковая связь только для служебных целей.

Белорусская команда исследователей состоит пока только из мужчин.

Хотя присутствие женщин на экспедициях - обычная мировая практика и требования к ним такие же, как и к мужчинам: быть грамотным специалистом, обладать отменным здоровьем и пройти серию психологических тестов на совмещение с остальными участниками команды.

Ребята, которых объединяет одна цель и жизненная позиция «познавать» сегодня вносит значимый вклад не только в развитие нашей страны, но и подымает престиж Беларуси на мировом уровне.