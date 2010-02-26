Айсберг размером с княжество Люксембург откололся от ледника в Антарктиде

По информации австралийских ученых, айсберг площадью 2500 кв. км, сопоставимый по размеру с княжеством Люксембург, откололся от ледника Мерц в начале февраля. Окрестности ледника являются местом образования придонной очень холодной морской воды, массы которой определяют циркуляцию вод в Мировом океане. Уход оттуда огромного айсберга может сократить зону образования такой воды. Это снизит концентрацию соли в океане, говорят ученые.
«В этом районе образуется около 25% придонной воды в Антарктике, — говорят ученые. — Откол айсберга может привести к нарушению циркуляции воды».
В настоящее время айсберг движется по направлению к Австралии, передает БЕЛТА.