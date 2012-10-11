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Китайский сказочник стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

11 октября 2012 14:15
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Новости Швеции. В Стокгольме объявили имя Нобелевского лауреата по литературе за 2012 год. Впервые им стал писатель из Китая Мо Янь. Высокую награду ему присудили с формулировкой за «умопомрачительный реализм, который объединяет народные сказки с современностью».На русский язык произведения Яня переводились лишь отрывками.

Среди претендентов на нобелевскую премию критики называли японского писателя Харуки Мураками, ирландца Уильяма Тревора и других.  Согласно правилам Нобелевского фонда, имена всех кандидатов можно будет узнать лишь через 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Нобелевская премия

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