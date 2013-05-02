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«Звездный ринг» за 27 апреля 2013: Вилейка против Шклова

02 мая 2013 15:50
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Сегодня на «Звездном ринге» начинающие исполнители. Впрочем, они уже прошли испытание столичной сценой на проекте «Поющие города». И они оказались лучшими, пройдя кастинги и оставив за спиной сотни конкурентов.

Сегодня им надо будет показать себя в битве один на один. И это будет равный бой между участниками, которые имеют  одинаковые шансы на успех, потому что они одновременно стартовали на белорусской эстраде, благодаря проекту «Поющие города».

Команда из города Вилейка «Братья славяне» - Михаил и Сергей. Хоть они и не кровные братья, но 15 лет уже выступают вместе. Куратор Вилейки – Валерий Скоражонок, песняр с опытом. Он оценил самобытность коллектива и приверженность к белорусским музыкальным традициям.

Вторая пара – это Илья Семенов и Полина Симакова из Шклова. Это дуэт, который образовался только благодаря проекту «Поющие города» и, конечно же, куратору Юрию Ващуку, более известного как ТЕО.

# Белорусская музыка # Музыка

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