«Звездный ринг» за 19 октября 2013 года: «Яnkey» против кавер-бэнда «Краш»

Этот сезон «Звездного ринга» за такой музыкальной составляющей нашего сообщества как кавер-бэнды. Все имеют право на место под солнцем, а вот право за место находиться в галерее шоу СТВ надо завоевать в честном поединке!

Кто же они, сегодняшние соискатели? У этих ребят даже если порвутся струны первой скрипки, все равно найдется чем зацепить публику, ведь это драйвовый коллектив «Яnkey». А вот противостоит им группа, которая сокрушает уныние, скуку и некачественную мебель - кавер-бэнд «Краш».

Следить за тем, как на «Звездном ринге» схлестнутся две музыкальные стихии, будут не только телезрители и зрители в зале, но и многоуважаемые критики: продюсер Геннадий Маркевич, певица Ольга Плотникова и шоумен Виталий Воднев.

«Яnkey». Размеренный чиллаут и медитация не для них. Эти парни знают, как привлекать внимание. Их энергией можно заправлять самолеты. Их скрипичные соло надолго ввинчиваются в воспоминания. Для того, чтобы выиграть, им нужно всего лишь настроить свои инструменты. Они готовы к победе!

«Краш». Скромные красавицы, талантливо разоружающие противника, опытные воины с музыкальным арсеналом на любой вкус. Чтобы сориентироваться я в ситуации, им нужно лишь мгновение. Они желанные гости многих праздников Во всех белорусских городах.