Жизнь и смерть Майкла Джексона (ФОТО+ВИДЕО)

Майкл Джексон останется в истории мировой поп-культуры человеком, которому удалось Это.

Майкл Джексон был седьмым ребенком в большой негритянской семье. Известным он стал в возрасте 10 лет, когда начал петь в детской музыкальной группе Jаckson Five.

К середине 70-х он уже выступал сольно, под конец десятилетия записал амбициозный альбом в стиле диско, который не стал прорывом – это было обычное негритянское диско. Тогда знаменитый музыкальный продюсер Quincy Jones и британский композитор Rod Temperton придумали соединить стилистику черных напевов с рок-н-роллом, результатом стали самые знаменитые хиты Майкла Джексона.

Революционность совместного творчества Майкла Джексона, Quincy Jones и Rod Temperton заключается в том, что им удалось переместить «черные» песни с заднего на передний план.

— До альбома Thriller они были субкультурой, а после стали частью мэйнстрима, — полагает известный продюсер Quincy Jones, который в 90-е годы работал с Майклом Джексоном.

Самым последним хитом Майкла Джексона стала песня, клип на которую снимался в Бразилии во второй половине 90-х. Сюжет, аудитория, стилистика соответствовали тому направлению, которому и нужно было следовать Майклу Джексону — в третий мир, туда, где его популярность была самой востребованной.

В 90-е годы певец записывался мало – то болел, то гастролировал по миру и то отсюда, то оттуда поступали такие снимки Майкла Джексона, как, например, из России вместе с военным оркестром.

Его последний студийный альбом увидел свет в 2000 году. Коммерческой прибыли этот альбом не принес. В нем не было запоминающихся хитов, а сам певец в клипе выглядел как-то странно в образе не то гангстера, не то героя из комиксов.

Майкл Джексон умер неожиданно незадолго до обещанных 50 концертов в Лондоне. Билеты были в свободной продаже до того времени. Разошлось всего около 700 000 из возможного миллиона.

Родственники Майкла Джексона, как сказал его старший брат, недовольны результатами медицинской экспертизы. На их взгляд, причины смерти Майкла окончательно еще не выяснены.

Но, как бы то ни было, Майкл Джексон останется в истории мировой поп-культуры человеком, которому удалось женить рок-н-ролл и негритянские музыкальные направления и сделать этот результат очень популярным.

«Король» и «Король поп-сцены» — это эмоциональные оценки его поклонников. Например, группа Eagles имела в Америке большие тиражи по сравнению с Джексоном, а по миру — Elvis Presley и The Beatles — продали намного больше.

Тем не менее, Майкл Джексон – это, безусловно, один из самых ярких образов мировой поп-культуры, возможно, даже король мировой эксцентричной поп-сцены.