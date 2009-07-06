Марк Бернес и Лилия Бодрова: история любви (ФОТО+ВИДЕО)

Элеонора Езерская рассказывает о самой большой любви в жизни народного артиста СССР Марка Бернеса.

Со своей третьей женой Марк Бернес познакомился на родительском собрании — их дети сидели за одной партой. В течение месяца Бернес присылал Лиле Бодровой цветы, а потом предложил ей переехать к нему.

В течение 9 лет Марк Бернес не отпускал Лилю ни на шаг — как будто чувствовал, что им не суждено долго прожить вместе. В 58 он серьезно заболел. А перед смертью Марк Бернес записал одну и своих самых известных песен - «Журавли». За месяц до смерти он нашел в себе силы сделать самое знаменитое свое фото, на котором он выглядит совершенно здоровым.

В день смерти Марк Бернес получил звание народного артиста СССР.