Владимир Пугач (группа «J:морс»): Я пьющий гетеросексуал, не впускающий в свою жизнь наркотики

Группа «J:морс» создавалась как дуэт - Владимир Пугач, Артем Лидовский. На сегодняшний день группа является флагманом белорусского поп-рока. В 2005 году «J:морс» названа лучшей нгруппой года по версии фестиваля «Рок-коронациия». У группы есть много клипов, снятых ведущими клип-мейкерами страны, выступления на фестивалях со звездами мировой музыки.
Зритель из зала:
Владимир Пугач – лидер «J:морс». Вы единственный, кто остался из первоначального состава группы. Это так?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Я не остался, я ушел… Но меня попросили для этих съемок вернуться.
Зритель из зала:
Сколько лет вашей команде?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
10 лет.
Зритель из зала:
Не надоело?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Когда тебе было 10 лет, тебе надоело жить?
Зритель из зала:
Как Вы реагируете на высказывания злобных журналистов, которые утверждают, что группа «J:морс» – это не рок, это что-то ближе к попсе?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Ну, я не разбираюсь в этом: рок это или не рок.
Зритель из зала:
Вам по-прежнему не стыдно за то заявление, которое вы сделали, отказавшись участвовать в одной из рок-коронаций?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Нет… А вы помните какое мы заявление сделали?
Зритель из зала:
Что Вы не будете участвовать в политическом концерте.
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Да, именно, правильно. И что?
Зритель из зала:
А почему оно политическое было?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Потому что там звучали со сцены призывы голосовать за того или иного кандидата в президенты. То есть, если для вас это не политика, то для меня да.
Зритель из зала:
Но рок-коронация ведь всегда была выше политики.
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Да, она всегда была выше политики и мы тоже. Вот и все.
Зритель из зала:
Настоящие рок-н-ролльщики не скрывают, что их образ жизни – секс, наркотики и алкоголь. А как у группы «J:морс» с этим?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Я гетеросексуал, пьющий и в принципе не вижу смысла впускать в свою жизнь наркотики.
Зритель из зала:
Когда музыка стала для Вас основным занятием в жизни, когда вы это поняли?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Чисто статистически, основное занятие в моей жизни – это сон. А так… Бог его знает. Во-первых. Я не уверен, что музыка стала основным занятием в моей жизни. Я не планирую умирать в ближайшее время и наверняка найду еще что-нибудь интересное.
Зритель из зала:
Какая самая хитовая песня в Вашем репертуаре?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
А что такое хитовость? Актуальность, востребовательность, количество ротаций на радиостанциях? Я знаю популярные песни (я не про свое творчество), которые нравятся всем, которые с полоборота будут петься всеми, но которых нет на радио. Очень сложный критерий. И к тому же, три года назад, например, был один хит, имею в виду песни, которые публика хорошо принимает на концертах. Сейчас воспринимают лучше более свежие песни, потому что те уже приелись. Все течет, все меняется.
Зритель из зала:
Что бы сказал «Владимир Пугач-2009» «Владимиру Пугачу-1997»?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Парню, живущему в 1997 году, я бы сказал: «Володя, тот дурацкий конспект по международному частному праву, который ты потерял, поэтому пошел пересдавать экзамен, лежал под кроватью!»
Зритель из зала:
Ваша группа существует уже очень долгое время…
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Но смотря с чем сравнивать. Если с Великой Китайской стеной, то не очень.
Зритель из зала:
Да, но в целом для Беларуси такое количество лет – это очень хороший показатель. Все это время вы остаетесь, в принципе, локальной группой, то есть известны в основном в Беларуси. Не стремитесь ли вы как-то расширить свою популярность за пределами нашей Родины?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Я все время говорю, когда у меня это спрашивают, что любой нормальный артист хочет, что бы его творчество было максимально слышно, что бы на Луне было слышно, как он поет и какой он классный. Это имманентно любому нормальному артисту. Что для этого надо? Наверное, деньги, в правильном месте и чтобы в правильное время они появились. А у нас, то время неправильное, то место неправильное, то денег нет.
Зритель из зала:
Что будет с группой, если Владимир Пучач из нее уйдет? Будет ли она существовать?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
-Конечно! Вне всякого сомнения.
Зритель из зала:
А кто будет солистом?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
У нас Алексей Хайчук, наш барабанщик, очень хорошо поет, лучше меня. Он и будет. А барабанщиком будет Денис Воронцов.
Зритель из зала:
Так может он нам споет?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Легко!*
Зритель из зала:
Почему Ваша группа называется «J:морс»? С чем это связано?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Это связано с тем, что надо как-то называть, очерчивать в пространственно-временном континууме сгусток того, что мы делаем, наше творчество. И когда мы написали первую пластинку, то поняли, что ее нужно как-то назвать. Вот и назвали «J:морс». Почему так? Спрашивать не нужно.
Зритель из зала:
Какое место в Вашей жизни занимает интернет?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
У меня, например, больше чем нужно. Даже сильно больше чем нужно. Я пытаюсь сейчас с этим бороться.
Зритель из зала:
А какие сайты интересуют?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Ввиду того, что нет телевизора, то новостные. Новости узнаю из интернета, у меня нет других источников.
Зритель из зала:
В Ваших песнях встречаются такие фразы, как «вислоухая принцесса», «черепахи перламутра»…
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Такой фразы у нас не было, спасибо, но будет!
Зритель из зала:
Какие-то нелепые фразы… Какая будет следующая?
Владимир Пугач (группа «J:морс»):
Следующая нелепая, дурацкая фраза? Если вы не против, «черепахи перламутра» нам подошло бы.