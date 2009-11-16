Владимир Пугач (группа «J:морс»): Я пьющий гетеросексуал, не впускающий в свою жизнь наркотики

Концерт группы «J:морс» на «Звездном ринге» СТВ. Скачать бесплатно.

Группа «J:морс» создавалась как дуэт - Владимир Пугач, Артем Лидовский. На сегодняшний день группа является флагманом белорусского поп-рока. В 2005 году «J:морс» названа лучшей нгруппой года по версии фестиваля «Рок-коронациия». У группы есть много клипов, снятых ведущими клип-мейкерами страны, выступления на фестивалях со звездами мировой музыки.

Зритель из зала:

Владимир Пугач – лидер «J:морс». Вы единственный, кто остался из первоначального состава группы. Это так?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Я не остался, я ушел… Но меня попросили для этих съемок вернуться.

Зритель из зала:

Сколько лет вашей команде?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

10 лет.

Зритель из зала:

Не надоело?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Когда тебе было 10 лет, тебе надоело жить?

Зритель из зала:

Как Вы реагируете на высказывания злобных журналистов, которые утверждают, что группа «J:морс» – это не рок, это что-то ближе к попсе?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Ну, я не разбираюсь в этом: рок это или не рок.

Зритель из зала:

Вам по-прежнему не стыдно за то заявление, которое вы сделали, отказавшись участвовать в одной из рок-коронаций?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Нет… А вы помните какое мы заявление сделали?

Зритель из зала:

Что Вы не будете участвовать в политическом концерте.

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Да, именно, правильно. И что?

Зритель из зала:

А почему оно политическое было?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Потому что там звучали со сцены призывы голосовать за того или иного кандидата в президенты. То есть, если для вас это не политика, то для меня да.

Зритель из зала:

Но рок-коронация ведь всегда была выше политики.

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Да, она всегда была выше политики и мы тоже. Вот и все.

Зритель из зала:

Настоящие рок-н-ролльщики не скрывают, что их образ жизни – секс, наркотики и алкоголь. А как у группы «J:морс» с этим?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Я гетеросексуал, пьющий и в принципе не вижу смысла впускать в свою жизнь наркотики.

Зритель из зала:

Когда музыка стала для Вас основным занятием в жизни, когда вы это поняли?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Чисто статистически, основное занятие в моей жизни – это сон. А так… Бог его знает. Во-первых. Я не уверен, что музыка стала основным занятием в моей жизни. Я не планирую умирать в ближайшее время и наверняка найду еще что-нибудь интересное.

Зритель из зала:

Какая самая хитовая песня в Вашем репертуаре?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

А что такое хитовость? Актуальность, востребовательность, количество ротаций на радиостанциях? Я знаю популярные песни (я не про свое творчество), которые нравятся всем, которые с полоборота будут петься всеми, но которых нет на радио. Очень сложный критерий. И к тому же, три года назад, например, был один хит, имею в виду песни, которые публика хорошо принимает на концертах. Сейчас воспринимают лучше более свежие песни, потому что те уже приелись. Все течет, все меняется.

Зритель из зала:

Что бы сказал «Владимир Пугач-2009» «Владимиру Пугачу-1997»?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Парню, живущему в 1997 году, я бы сказал: «Володя, тот дурацкий конспект по международному частному праву, который ты потерял, поэтому пошел пересдавать экзамен, лежал под кроватью!»

Зритель из зала:

Ваша группа существует уже очень долгое время…

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Но смотря с чем сравнивать. Если с Великой Китайской стеной, то не очень.

Зритель из зала:

Да, но в целом для Беларуси такое количество лет – это очень хороший показатель. Все это время вы остаетесь, в принципе, локальной группой, то есть известны в основном в Беларуси. Не стремитесь ли вы как-то расширить свою популярность за пределами нашей Родины?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Я все время говорю, когда у меня это спрашивают, что любой нормальный артист хочет, что бы его творчество было максимально слышно, что бы на Луне было слышно, как он поет и какой он классный. Это имманентно любому нормальному артисту. Что для этого надо? Наверное, деньги, в правильном месте и чтобы в правильное время они появились. А у нас, то время неправильное, то место неправильное, то денег нет.

Зритель из зала:

Что будет с группой, если Владимир Пучач из нее уйдет? Будет ли она существовать?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

-Конечно! Вне всякого сомнения.

Зритель из зала:

А кто будет солистом?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

У нас Алексей Хайчук, наш барабанщик, очень хорошо поет, лучше меня. Он и будет. А барабанщиком будет Денис Воронцов.

Зритель из зала:

Так может он нам споет?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Легко!*

Зритель из зала:

Почему Ваша группа называется «J:морс»? С чем это связано?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Это связано с тем, что надо как-то называть, очерчивать в пространственно-временном континууме сгусток того, что мы делаем, наше творчество. И когда мы написали первую пластинку, то поняли, что ее нужно как-то назвать. Вот и назвали «J:морс». Почему так? Спрашивать не нужно.

Зритель из зала:

Какое место в Вашей жизни занимает интернет?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

У меня, например, больше чем нужно. Даже сильно больше чем нужно. Я пытаюсь сейчас с этим бороться.

Зритель из зала:

А какие сайты интересуют?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Ввиду того, что нет телевизора, то новостные. Новости узнаю из интернета, у меня нет других источников.

Зритель из зала:

В Ваших песнях встречаются такие фразы, как «вислоухая принцесса», «черепахи перламутра»…

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Такой фразы у нас не было, спасибо, но будет!

Зритель из зала:

Какие-то нелепые фразы… Какая будет следующая?

Владимир Пугач (группа «J:морс»):

Следующая нелепая, дурацкая фраза? Если вы не против, «черепахи перламутра» нам подошло бы.