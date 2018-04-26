В этом учебном году здесь появилась еще и арфа. Репортаж из Детской музыкальной школы №10 имени Глебова

В самом центре нашей столицы, на перекрестке исторических эпох, в стенах бывшего монастыря сейчас располагается настоящий храм музыки. Детская музыкальная школа №10 имени Глебова существует почти полвека и за это время подарила нашей стране много талантов. Задержавшись на несколько минут у красочных афиш, мы поспешили на звуки музыки и попали в класс по пению.

Алексей Климович, заведующий хоровым отделением, руководитель образцового хора старших классов «Децима» ГУО «Детская музыкальная школа искусств №10 имени Глебова»:

В нашей школе сильное хоровое отделение. Четыре хоровых коллектива. Но, я думаю, что ни для кого не секрет, что хоровой руководитель это, в первую очередь, учитель пения. Конечно же, в нашей школе существуют такие занятия как постановка голоса. И многие дети, которые активно занимаются, имеют возможность развивать не только свои голосовые способности, но и в дальнейшем поступать как сольные певцы.

Под сводами арок семнадцатого века бывает тихо, пожалуй, только ночью. Выразительно и четко звучит фортепиано в умелых руках юных музыкантов.

А звуки, летящие со струн балалайки, поют нам о разудалой русской душе: то веселой, то задумчивой. Всего три струны, а за душу берет. А голос домры похож на голос звонкого ручья.

Трепетное и романтическое настроение вызывает этот инструмент. А вот любители джаза оценят мощное звучание саксофона. Слаженное взаимодействие дыхания, языка, губ, пальцев и даже осанки – и звуки романтики вносят свою изюминку в любое произведение.

А почему ребята выбирают этот инструмент среди остальных? Гордей Паюк, ученик ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 10 имени Глебова»:

Я решил идти на саксофон, потому что это очень красивый инструмент, и его звук мне очень нравится. И на нем можно играть очень красивые произведения. В школе – двадцать три инструмента, а в этом учебном году здесь появилась еще и арфа. Завораживающие звуки арфы не оставят равнодушным никого. Анастасия Иванова, ученица первого класса уже смогла покорить эту мистическую звуковую лестницу.

Еще несколько щипков – и Анастасия на сцене, и ей аккомпанирует целый оркестр.

Под знакомые мотивы «Купалинки» мы очутились на сцене Белгосфилармонии. Здесь, по старой доброй традиции уже который год проходит концерт школы «Музыка белорусских композиторов в сердцах наших детей».

Тамара Куницкая, директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 10 имени Глебова», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

За серию концертов данного содержания школа была удостоена премии «За духовное возрождение». Премии фонда Президента Беларуси. Конечно, для нас это очень почетно, и вот исполнился практически год, как вот все это произошло. Мы получили денежное вознаграждение и приобрели решением всего коллектива инструменты. И теперь наши дети играют на новых красивых инструментах.

Музыка переполняет школу. И потому воспитанники и преподаватели делятся со слушателями этой волшебной силой, которая не знает границ и понятна на любом языке. Для этого в школе и создаются интересные проекты. Тамара Куницкая:

Например, музыка народов мира. Здесь мы демонстрируем разный композиторский язык, разных композиторов всего земного шара и обязательно заканчивается концерт произведениями белорусских композиторов. Чаще всего –произведение Е.А. Глебова.