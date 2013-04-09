Прямой эфир

В Белгосфилармонии пройдет цикл концертов, посвященных органу

09 апреля 2013 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минск пришла музыкальная весна. Цикл концертов соберет слушателей и исполнителей в Белгосфилармонии. В этом году проект посвящен полувековому юбилею крупнейшего в стране инструмента - органу Большого зала. Он рассчитан на пять вечеров.

Откроется форум гала-концертом белорусских пои российских органистов. А завершится фестиваль 6 мая концертом во Всемирный день органа. Финальное выступление будет посвящено 850-летию знаменитого Собора Парижской Богоматери Нотр дам де Пари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
09 апреля 2013 06:59

Орган: музыкальный инструмент, на котором играют и руками, и ногами одновременно

Определили победителя Беларуси на Международном конкурсе эстрадной песни «Витебск»
08 апреля 2013 16:28

Определили победителя Беларуси на Международном конкурсе эстрадной песни «Витебск»

«Звездный ринг»: Ивацевичи против Солигорска
08 апреля 2013 14:57

«Звездный ринг»: Ивацевичи против Солигорска