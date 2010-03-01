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Телеканалы и радиостанции: песни Ирины Дорофеевой поднимают наш рейтинг выше среднего

01 марта 2010 13:33
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Ирина Дорофеева считается одной из самых одаренных белорусских эстрадных исполнителей, что подтверждает звание заслуженной артистки Республики Беларусь.

Кроме того, она необыкновенно женственная, романтичная и очаровательная.

23 февраля Ирина Дорофеева сделала всем мужчинам Беларуси подарок, выступив в Белгосфилармонии с романтической программой «Девушка на берегу».

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь

Фото. Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь

Друзья не любят рассуждать о профессионализме заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой. Во-первых, масштаб ее дарования больше чем ее популярность, а во-вторых, Ирина Дорофеева всегда относится и к песне, и к музыкантам, с которыми работает, с душой. Здесь одного профессионализма мало. Она покоряет своей искренностью и простотой, создавая свой стиль — сочетание песни, танца, изящного сценического движения и спокойной шутки. И перед каждым выходом на сцену, по признанию самой артистки, она волнуется сильнее прежнего. Ведь любая песня — это чувство. Свой  праздничный концерт в Белгосфилармонии Ирина Дорофеева вместе с группой «Форс-минор» посветила мужчинам, исполнив свои самые лучшие песни — о нежности, вере и любви.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Главное — это хорошее настроение. Хочется сделать настоящий праздник для мужчин, потому что они у нас всегда немного обделенные в плане праздников. Независимо от того, служили они или нет, мужчины всегда остаются для нас настоящими защитниками Отечества и настоящей опорой в жизни. Ну а мы, женщины, в ответ дарим им свою любовь.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь

После концертов, как правило, фанаты устраивают Ирине шумные овации. Эту народную любовь можно против обыкновения измерить и в цифрах. Заполняя весь сегодняшний эфир Ириной Дорофеевой, радиостанции и телеканалы не сомневаются, что их рейтинг будет существенно выше среднего.

Дмитрий Пенкрат, композитор:
Ирина Дорофеева — профессионал экстракласса. Она работает стабильно с огромной энергией.

Фото. Дмитрий Пенкрат, композитор

Ирина Дорофеева — лауреат пяти музыкальных конкурсов: «Золотой шлягер-98», «Вильнюс-99», «Discovery-99» в Болгарии, «Витебск-99», а в 2008 году завоевала Гран-при на Первом фестивале российской песни в западной Польше.

В 2000 году артистка собрала свой коллектив — «Театр песни Ирины Дорофеевой». Концерты Ирины и артистов Театра прошли в каждом районе Беларуси, даже в крупных деревнях, где были самые малые залы на 200 мест. Главным критиком для заслуженной артистки Беларуси всегда был простой зритель.

# Музыка

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