Почему группа «Август» считает себя трио, если в составе 4 человека?

Концерт трио «Август» на «Звездном ринге» СТВ.

Трио «Август» появился на свет осенью 2007 года. Их музыка - необычное сочетание вокала, рояля и ударных. Они дерзкие и амбициозные, мечтают стать группой номер 1 в Беларуси. В конце 2009 года несколько композиций группы стали актвино ротироваться почти всеми FM-станциями Минска.

Зритель из зала:

Почему вы не используете гитары? Это принципиальная позиция?

Трио «Август»:

Песни, которые я пишу для пианино, в аранжировке хорошо звучат.

Зритель из зала:

Вы называете свой музыкальный коллектив трио. Но вас же четверо! Почему не квартет?

Трио «Август»:

Этот человек наш электронный мозг. Он не играет на музыкальном инструменте. На самом деле, в создании любой музыки принимают участие много людей, начиная от гримерами и заканчивая звукорежиссерами, работниками сцены и так далее.

Зритель из зала:

Если музыка перестанет вас кормить, вы перестанете ею заниматься?

Трио «Август»:

Мы будем стремиться к тому, чтобы тот музыкальный продукт, который мы делаем, продолжал поражать публику и кормить нас.

Зритель из зала:

Если артист не совсем популярен, может ли он выживать исключительно за счет музыки? Прибыльный ли у вас проект или же вы занимаетесь еще какими-либо делами?

Трио «Август»:

Кроме музыки я сейчас ничем не занимаюсь. Наша музыка узнаваема, что позволяет нам играть на закрытых концертах. Конечно, пока нет такого, что перед нашими концертами развешиваются плакаты с нашими лицами, и люди, видя их, спешат приобрести билет на концерт. Но мы к этому идем. И поэтому мы сегодня здесь.

Зритель из зала:

Вы видите себя альтернативными музыкантами?

Трио «Август»:

Мы считаем себя попсовой группой, в хорошем смысле этого слова. Мы играем поп-музыку. Массовая популярность наша главная цель.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к «Евровидению» и стремитесь ли попасть на этот конкурс?

Трио «Август»:

Для меня «Евровидение» специфический конкурс. Судя по концертам в предыдущие годы, там выбирают не музыку и песню, а что-то другое. Пока не могу понять, что именно. Поэтому сегодня мы здесь, а не там.

Зритель из зала:

Выступаете ли вы на свадьбах и корпоративах? Занимаетесь ли перепевками?

Трио «Август»:

Из чужих песен мы поем те, которые близки нам по духу. В первую очередь, это песни, аналогичные нашим по инструменталу. Первое, что приходит в голову, это композиции Роби Вильямса, Элтона Джона, Sting, то есть исполнителей, которые играют на рояле.

Зритель из зала:

Какая идея дала жизнь группе? С чего все начиналось?

Трио «Август»:

Началось все с моей идеи стать группой № 1 в Беларуси в этом году. Мне нужны были профессиональные музыканты, чтобы наши песни просто сносили башню зрителям. Я думаю, что музыканты нашей группы будут со мной еще долго.

Зритель из зала:

Вас не смущает, что современные песни порой перекликаются друг с другом?

Трио «Август»:

Все современные музыканты, в том числе и наше трио, творят на фоне того, что уже сделано. Когда я пишу музыку, от меня исходят эмоции, которые, в свою очередь, ложатся на клавиши, и это рождает музыку. Я стараюсь никому не подражать.

Зритель из зала:

Вы сегодня сражаетесь с ансамблем «Бяседа». Как думаете, кто победит молодость или многовековые традиции?

Трио «Август»:

Выходя на музыкальный ринг, мы знали, что пришли сюда не для того, чтобы драться, а для того, чтобы показать красивую музыку широкой аудитории. Пусть зрители и решают, кто должен победить сегодня.

Зритель из зала:

Мне кажется, что вы поете слишком тихо и неуверенно. Обучались ли вы пению?

Трио «Август»:

По-моему, у меня хорошие вокальные данные и я стараюсь петь уверенно. Но это хорошо, что наши песни кому-то не нравятся, иначе у нас просто не было бы стимула двигаться дальше.

Зритель из зала:

Почему вы выбрали одежду для выступления на сцене именно такого стиля (классического - прим. ред. ctv.by ), а не, к примеру, рваные джинсы с майкой?

Трио «Август»:

У нас образ так называемых романтических гангстеров. Между нашими гангстерскими делами мы пописываем музыку на рояле нам же надо где-то выплеснуть свои эмоции!

Зритель из зала:

Как вы можете охарактеризовать время, в котором мы все живем?

Трио «Август»:

Я бы сказал, что мы живем в интересном, разнообразном времени. Оно заставляет всегда быть в тонусе.

Зритель из зала:

Какие вы знаете композиции вашего соперника по рингу известного ансамбля «Бяседа»?

Трио «Август»:

Если честно, я не знаю ни одной песни этого ансамбля. Почему? Наверное потому, что слушаю другую музыку.

Зритель из зала:

Почему вы говорите, что играете в стиле поп? Мне кажется, что этот стиль для вас не присущ. Вы играете скорее в стиле пиано-рока.

Трио «Август»:

Можно и так сказать. Мы называем свою музыку попсовой в западном значении этого слова, поскольку имеем в виду, что она ориентирована на широкую публику.

Зритель из зала:

Сколько вы получили денег в качестве авторских отчислений за то, что песни вашего трио звучат на радио?

Трио «Август»:

Песни трио «Август» ротируются на радио с третьего квартала 2009 года. К сожалению, у нас в Беларуси процесс получения денег за ротацию на радио очень заторможенный примерно пять месяцев, а то и более. Честно скажу, авторских мы получили немного. На сегодня мы больше заработали на концертах. Но мы ведь только начинаем…