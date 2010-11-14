Денис Дудинский (группа «Da Vinci»): Я воспринимаю джаз как цирк или фокус

Концерт группы «Da Vinci» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Da Vinci» образована в 2005 году. В состав трио входит известный телеведущий Денис Дудинский, известный композитор Леонид Ширин и бэк-вокалистка Ольга Рыжикова. Репертуар ансамбля составляют композиции на итальянском языке. Это уже второе появление команды на «Звездном ринге», но на этот раз группа собирается удивить зрителей экспериментом: совместным выступлением ансамбля с солистами камерного эстрадно-симфонического оркестра Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Дмитрий Врангель:

Денис, вы нас сегодня решили покорить не качеством, а количеством?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Это то самое количество, которое постоянно переходит в качество.

Нина Богданова:

Что нового можно ожидать от вашей группы в этот раз на «Звездном ринге», может изменение формата?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Мы не задумывались об этом. Если придет момент, когда нужно будет задуматься, то, наверное, мы это сделаем, например, программу с южно-американскими индейцами разучим.

Зритель из зала:

Вы как-то сказали, что самое большое удовольствие в вашей жизни — песни Леонида Ширина. У вас такой плохой вкус?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Как и любой другой здравомыслящий композитор, Леонид может написать что-то легенькое на 2-3 аккорда, а может написать большую серьезную песню, которая будет нравиться большим серьезным людям. Такие песни — это хорошо.

Зритель из зала:

Кого бы вы взяли из белорусского шоу-бизнеса в горы на покорение вершины, кроме ваших коллег по группе?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Кстати, их я бы и не взял, потому что Ольга уже была: полдня лезли-лезли, Ольга залезла, сняла всю экипировку и сказала: «А идите-ка со своим скалолазанием... Ноги моей здесь больше не будет!» Леонида брать жалко, потому что еще много хороших песен он может написать. А из звезд шоу-бизнеса я бы взял того, кто имеет непосредственное отношение к скалолазанию, кто умеет это делать, потому что это очень опасное дело.

Зритель из зала:

Для вас есть такая музыка, которая совершенно непонятна, и не хотелось бы ее слушать?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Наверное, вызову чей-то праведный гнев, но мне не понятен джаз. Я его воспринимаю как цирк, как фокус.

Зритель из зала:

Вы когда-нибудь просыпались с мыслями: «Как я мог родиться с такой внешностью, с таким талантом в Беларуси»?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Мы нормальные адекватные люди, когда мы просыпаемся, мы думаем о том, как распорядиться этим днем, что хорошего мы можем сделать, какую пользу принести обществу. А такие мысли — нет, ни в коем случае!

Зритель из зала:

Как вы решаете конфликтные вопросы внутри группы, за кем остается последнее слово?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Во-первых, серьезных конфликтов у нас не бывает, во-вторых, у нас каждый занят своим делом. Леонид — композитор. Я туда не лезу, соответственно Леонид не лезет ни в какие текстовые моменты, потому что тексты на итальянском языке. Ольга — человек с музыкальным образованием. Она иногда сглаживает какие-то шероховатости и углы. Мы взрослые люди, мы всегда можем договориться и найти общий язык.

Нина Богдаванова:

Злобные критики называют ваши тексты легкомысленными, я ничего не понимаю по-итальянски, но что скажете вы про смысл ваших песен?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Смысл — безумно легкомысленный. Есть три слова, которые всегда можно очень легко рифмовать: cuore – сердце, dolore – страдание и amore – любовь. Вот и весь итальянский текст.

Нина Богданова:

Вас такая критика, значит, не задевает?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Это не критика, это правда.

Зритель из зала (вопрос Ольге):

Какими бы геометрическими фигурами вы изобразили бы Дениса и Леонида?

Ольга Рыжникова (группа «Da Vinci»):

Я может буду банальной, но вместе мы треугольник.

Дмитрий Врангель:

Что вы думаете по поводу конкурса «Евровидение», готовы ли вы там выступить?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Выступить готовы.

Зритель из зала (вопрос Леониду Ширину):

Я начинающий гитарист, а хорошая гитара стоит очень дорого, а мне говорят, что надо учиться играть сразу на хорошей гитаре, вы могли бы подарить мне свою?

Леонид Ширин (группа «Da Vinci»):

Во-первых, вас не обманули, нужно учиться играть на хорошей гитаре, а во-вторых, давайте в третий раз встретимся на «Звездном ринге», тогда и посмотрим.

Зритель из зала:

Если бы у вас не сложилось с музыкой, чем бы вы занимались?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Я не знаю, трудно заглянуть в прошлое и сказать «если бы...», наверное, пошел бы в журналистику, преподавал бы иностранные языки в школе, в вузе. Трудно ответить, не буду лукавить.

Ольга Рыжникова (группа «Da Vinci»):

Я занимаю сейчас тем, чем я хочу, я работаю на радио, работаю в музыкальной студии Леонида Ширина, я работаю в группе «Da Vinci», я учусь в университете, пока этого хватает. Мои мечты пока сбываются, о мечтах вообще говорить нельзя, но мне бы хотелось сниматься в кино.

Зритель из зала:

Денис, как складывается ваша кинокарьера? Вы ведь недавно снимались в фильме?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Это нельзя назвать кинокарьерой, это скорее хобби. Меня периодически приглашают сыграть это, сыграть то.

Зритель из зала:

У вас есть какие-нибудь недостатки?

Денис Дудинский (группа «Da Vinci»):

Если мужчина считает, что в нем что-то еще можно изменить — это не очень хорошо, это то же самое, что выпустить машину с конвейера, а потом задним числом думать: мы же там не доработали чего-то. Я уже сформировавшаяся личность, и даже если что-то мне не нравится, я не говорю, что я хочу это изменить, я хочу научиться мириться с этими отрицательными качествами, которые есть во мне.