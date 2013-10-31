«Поющие города» на СТВ. Скоро станет известен победитель телепроекта

Новости Беларуси. Какой город станет самым поющим в этом году? Интрига второго сезона телепроекта канала СТВ «Поющие города» скоро разрешится.

В поисках самых талантливых и творческих артистов со всей страны профессиональное жюри посетило 42 горда Беларуси. Лучшие певцы получили уникальную возможность показать себя на большой столичной сцене. Уже прошли два полуфинала, по результатам которых определены 20 финалистов.

Победителя выберут телезрители посредством смс-голосования 19 ноября. Финал в прямом эфире покажет телеканал СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Александра и Константин»:

Готовились мы очень весело. Поскольку 21 век на дворе, готовились мы по Интернету, посредством современных средств связи Skype, видео на YouTube и корректировали в процессе вот так вот какие-то ошибки, вносили исправления, тут же отсматривали заново дубли отснятые. Ну, в общем, у нас все было так живенько и интересно.

Группа Александра Патлиса (Барановичи):

Незабываемо. Я считаю, всем понравилось. Мы подарили людям драйв, настоящие живые эмоции. Мы лично кайфовали. Я не знаю, как другие, как жюри. Ну, вроде бы жюри тоже понравилось.

Ну, самое главное, наверное, мы показали качество.

Сергей Малиновский, член жюри музыкального проекта «Поющие города»:

По сравнению с прошлым годом вокальный уровень гораздо лучше стал, выше. Если в том году были исполнители, которых хотелось быстренько перемотать, нажать кнопку, найти, остановить их, то сейчас один-два исполнителя всего такие были.

Владимир Максимков, член жюри музыкального проекта «Поющие города»:

Во-первых, сценография изменилась в лучшую сторону. Во-вторых, вот это изменение, что мы сейчас обсуждаем все, и между собой даже «гавкаемся», и артисты слышат прямо сейчас наши эмоции – это, мне кажется, здорово. Вообще такой эмоциональный подъем испытываем. И номеров много хороших.