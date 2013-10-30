1 ноября начинается прием заявок на участие в Национальной музыкальной премии Беларуси

Новости Беларуси. Певцы, композиторы и аранжировщики подводят итоги года. Поп, рок, джаз и этно-фолк. В 19 номинациях Национальной музыкальной премии вся палитра белорусской музыки и критики. Отдельную премию вручат музыкальным журналистам, которые наиболее ярко и полно освещали премьеры уходящего года.

И для молодых и для уже состоявшихся исполнителей – это хороший шанс представить свое творчество.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Это своего рода стимул для наших артистов развиваться, представлять свои работы. Это и пропаганда нашего белорусского искусства, презентация. Мы, в общем-то, оглядываемся на российских музыкантов, артистов зарубежных, но почему-то не видим тех артистов, которые есть у нас. И я могу сказать, что отдельные артисты заслуживают большего внимания, уважения, чем есть.

Подать заявку на участие можно с 1 по 21 ноября. В ней необходимо указать название произведения, имена конкурсанта и авторов. Заявка должна сопровождаться звуковым или видеорядом, сообщили в программе .

Итоги музыкального года подведут на гала-концерте 16 декабря. Организаторы не раскрывают все карты, но некоторыми деталями грандиозного шоу все же согласились поделиться.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

На сцене Национальной музыкальной премии как раз произойдут премьеры. К примеру, готовит группа «J:Морс» премьеру песни, группа «Без Билета», Дима Колдун обязательно будет со своей песней. То есть точно знаю, что будет ряд исполнителей в афише, на которых придут наши зрители.

Скажу, что на следующей неделе билеты будут доступны. Успейте сейчас, потому что, поверьте, в последний день обычных билетов уже не бывает.